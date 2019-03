Pagelle Eintracht Francoforte-Inter 0-0: Brozovic sbaglia dal dischetto, ottima prova dei centrali Skriniar e De Vrij

Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter, con il croato Marcelo Brozovic che ha sprecato dal dischetto l’occasione più clamorosa dell’incontro per indirizzare il doppio confronto. Sontuosa partita da parte dei centrali difensivi nerazzurri Milan Skriniar e Stefan De Vrij, mentre non hanno brillato i terzini Asamoah e D’Ambrosio. Per i tedeschi si sono distinti Jovic e Gacinovic, oltre al portiere Trapp autore della parata decisiva in occasione del rigore.

PAGELLE EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER 0-0

INTER

Handanovic 6,5: Prestazione molto solida per il primo difensore sloveno, sempre attento con dei buoni interventi anche se non è costretto a compiere miracoli per salvare i suoi.

Asamoah 5: Commette un paio di errori tecnici in impostazione nelle prime battute, inizialmente regge bene in marcatura su Da Costa ma nel secondo tempo si fa saltare troppo spesso. Si fa ammonire per un fallo ingenuo su Gacinovic ed è costretto a saltare il ritorno per squalifica.

Skriniar 7: Un gigante. Sorregge la retroguardia nerazzurra insieme a De Vrij con una prova strepitosa in marcatura su Jovic e Haller, sulle palle alte è insuperabile ed è molto concentrato anche sulle palle filtranti.

De Vrij 6,5: Ottima prestazione, sempre concentrato e molto preciso in marcatura sulle punte austriache sia in fase aerea sia sulle combinazioni palla a terra. Mette una pezza a diversi errori del centrocampo e dei terzini con grande grinta.

D’Ambrosio 5: Troppo falloso in impostazione con almeno quattro palloni regalati all’Eintracht in posizione potenzialmente pericolosa, va in grande difficoltà nel secondo tempo in fase di copertura sulla fascia destra nel tentativo di limitare uno scatenato Kostic e rischia di provocare un rigore nel secondo tempo con un intervento da dietro su Haller.

Brozovic 5: Il pesantissimo errore dal dischetto al 22′, in cui si fa ipnotizzare da un ottimo Trapp, pesa enormemente sulla sua valutazione nonostante una prestazione discreta dal punto di vista tecnico. Nel secondo tempo subisce l’avanzata tedesca come il resto della squadra.

Vecino 6: Partita di sostanza per il sudamericano, concentrato in interdizione e scolastico in impostazione, prova a rendersi pericoloso con alcuni inserimenti in area di rigore ma non ha l’occasione giusta per sbloccare la sfida.

Perisic 5: Esce per infortunio al 58′ dopo aver commesso diverse sbavature in fase offensiva con alcuni cross imprecisi, non riesce a fare la differenza a inizio secondo tempo con la sua velocità in campo aperto per punire la difesa avversaria. Dal 58′ Candreva 6: Non riesce a dare una scossa alla squadra con la sua velocità, ma si concentra principalmente sulla fase difensiva per difendere lo 0-0 con una buona prova.

Valero 6,5: Si muove tra le linee con grande maestria, è il faro del centrocampo interista in fase offensiva nel primo tempo senza pagare dazio in fase di interdizione, anche se cala alla distanza dal punto di vista fisico senza mettere in difficoltà i compagni grazie a un’ottima visione di gioco. Dal 80′ Cedric SV

Politano 7: Il migliore dell’Inter nel reparto offensivo, salta l’uomo con continuità sulla fascia destra e si rende spesso pericoloso anche con degli inserimenti improvvisi alle spalle della difesa avversaria. Buonissimo spirito di sacrificio in aiuto di D’Ambrosio in fase difensiva per contrastare Kostic, anche se nella ripresa cala insieme ai compagni.

L.Martinez 5.5: Si procura il calcio di rigore (poi sbagliato da Brozovic) “con esperienza”, per il resto non ha particolari occasioni da gol e non incide nelle manovre offensive interiste. Commette una grave ingenuità con un intervento in ritardo su Hasebe che gli costa l’ammonizione e la squalifica per il ritorno.

All. Spalletti 6: Prepara bene la partita, la squadra reagisce con buona personalità alla sconfitta di Cagliari anche se soffre maledettamente nella ripresa a causa di una condizione fisica non all’altezza dell’Eintracht.

EINTRACHT FRANCOFORTE: Trapp 7; Ndicka 5.5, Hinteregger 6, Hasebe 6.5; Da Costa 6, Rode 6 (dal 78′ Willems 6), Gelson Fernandes 5.5, Kostic 7; Gacinovic 6.5; Haller 5.5, Jovic 6

Credits: Cristiano Barni / Shutterstock