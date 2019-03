Eintracht Francoforte-Inter 0-0, Europa League: nerazzurri bloccati in Germania, Trapp para il rigore di Brozovic

L’Inter ha pareggiato per 0-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League, i nerazzurri tornano a casa con un risultato a reti bianche e dunque dovranno meritarsi il passaggio del turno vincendo il match di ritorno in programma tra sette giorni a San Siro. I meneghini, reduci dalla sconfitta in campionato costata il terzo posto in classifica, hanno rialzato parzialmente la testa ma rimane l’amaro in bocca per non essere riusciti a sfruttare un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare le carte in regola.

Luciano Spalletti deve fare a meno ovviamente di Icardi ma anche di Nainggolan, sostituito da Borja Valero nel tridente completato da Politano e Perisic in supporto all’unica punta Lautaro Martinez. Brozovic e Vecino formano la cerniera di centrocampo, difesa a quattro composta da D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar e Asamoah mentre la porta è difesa da capitan Handanovic. L’Eintracht Francoforte, che non perde una partita dal 22 dicembre contro il Bayern Monaco, punta sul 3-4-2-1 in cui spicca il tandem offensivo Jovic-Haller mentre è assente Rebic a causa di un infortunio.

Clima rovente alla Commerzbank Arena ma l’Inter non si fa intimorire ed è ben disposta in campo, al 4′ Politano guadagna l’ammonizione di Filip Kostic. I nerazzurri gestiscono bene i ritmi e all’undicesimo sfiorano anche il vantaggio: punizione di Politano, tocco di de Vrij, D’Ambrosio non ci arriva per questione di millimetri. Gli ospiti spingono e al 21′ guadagnano un calcio di rigore: cross di Politano, Lautaro Martinez ci arriva in area ma subisce fallo da Gelson Fernandes. La partita potrebbe cambiare, Brozovic si presenta sul dischetto ma il suo tiro angolato viene parato dal fantastico Trapp che un minuto dopo si immola anche sul colpo di tacco di Skriniar: l’Inter non sbagliava un penalty addirittura dal 23 dicembre 2017 (contro il Sassuolo in Serie A). I ragazzi di Spalletti non si fanno intimorire da questo errore e continuano a farsi preferire in campo, Vecino sfiora la rete con un bel colpo di testa al 40′.

Al 51′ viene annullato un gol al Francoforte: sul calcio d’angolo N’Dicka colpisce di testa ma Haller sfiora il pallone davanti ad Handanovic ed è in fuorigioco. Tre minuti più tardi l’Eintracht rimane senza allenatore (Adolf Huetter viene allontanato per proteste) e al 58′ Perisic esce per problemi fisici venendo sostituito da Candreva. L’Inter è costretta ad abbassare il proprio baricentro e al 70′ rischia tantissimo ma Hinteregger sbaglia un gol clamoroso calciando a lato quando era solo sul secondo palo. All’80’ esce Borja Valero ed entra Cedric Soares, i nerazzurri soffrono la verve dei tedeschi che provano a rendersi pericolosi ma il risultato non cambia.

Foto: Lapresse