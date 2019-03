Eintracht Francoforte-Inter, le probabili formazioni. Nerazzurri con Lautaro ma con Nainggolan ko, tedeschi senza Rebic

Si parte! Tutto è pronto per il match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2018/19. L’Inter sarà impegnata alle ore 18.55 alla Commerzbank-Arena contro i temibili tedeschi dell’Eintracht di Francoforte (che nel girone hanno regolato anche la Lazio) per provare a mettere in discesa una qualificazione tutt’altro che scontata. I nerazzurri, infatti, sono reduci da un periodo quanto mai travagliato, divisi tra il caso-Icardi, la sconfitta di Cagliari, e la sensazione che tutto girerà in questo preciso momento della stagione.

Per questo match di andata mister Spalletti punterà sui titolari, con pochissimi ritocchi nel suo classico 4-2-3-1. In porta, ovviamente, il nuovo capitano Handanovic, quindi difesa composta da Cedric, Miranda, Skriniar e Asamoah, Brozovic e Vecino mediani, quindi Politano, Borja Valero e Perisic a sostegno di Lautaro Martinez. Per i padroni di casa, invece, mister Hutter dovrà fare a meno di Rebic (ex Fiorentina) e proporrà una squadra con il 3-4-1-2 con il talentuoso Jovic in attacco e Rode a recuperar palloni in mezzo al campo.

PROBABILI FORMAZIONI

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp, Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic. All. Hutter

INTER (4-2-3-1): Handanovic, Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic, Lautaro. All. Spalletti

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com