Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019, tutti gli italiani in gara. Matteo Trentin e Sonny Colbrelli puntano al successo

Sono dieci gli italiani attesi alla partenza della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, classica del pavé che si svolgerà domenica 3 marzo. Una corsa che l’Italia non è mai riuscita a vincere nelle 70 edizioni disputate fino ad ora e quest’anno proverà a spezzare il tabù con due corridori in gran forma.

Partiamo dal campione europeo Matteo Trentin, reduce dalla doppia vittoria alla Vuelta Andalucia, in cui ha dimostrato una grande brillantezza in volata. Il 29enne trentino si era già imposto alla Valenciana all’esordio stagionale e si presenterà a questa corsa con l’ambizione di centrare il grande colpo. Le pietre non lo preoccupano di certo e con questa condizione potrebbe davvero fare la differenza in uno sprint ristretto.

Inizio di stagione positivo anche per Sonny Colbrelli, che ha ottenuto una vittoria e un secondo posto al Tour of Oman. Lo scorso anno il corridore della Bahrain Merida salì sul terzo gradino del podio alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne ed è quindi una corsa che si addice perfettamente alle sue caratteristiche e in cui potrà essere grande protagonista anche domenica.

In Oman si è messo in luce anche Giacomo Nizzolo, che ha vinto l’ultima tappa proprio davanti a Colbrelli e potrà dire la sua in volata, anche se nella Dimension Data il capitano dovrebbe essere Edvald Boasson Hagen. Discorso simile per il giovane Davide Ballerini, visto che nell’Astana ci saranno anche Magnus Cort e Alexey Lutsenko. Gli altri italiani presenti dovrebbero invece lavorare in supporto ai rispettivi capitani.

Tutti gli italiani al via della Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Ballerini Davide Astana Pro Team Troia Oliviero UAE-Team Emirates Colbrelli Sonny Bahrain Merida Trentin Matteo Mitchelton-Scott Fortin Filippo Cofidis, Solutions Crédits Nizzolo Giacomo Team Dimension Data Pasqualon Andrea Wanty – Groupe Gobert Guarnieri Jacopo Groupama – FDJ Marcato Marco UAE-Team Emirates Ferrari Roberto UAE-Team Emirates

Foto: Isacco / Shutterstock.com