Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano cade ancora contro il Red Bull Salisburgo e ora la Top4 si allontana

Si è disputato il settimo turno del Pick Round dei playoff di EBEL – Erste Bank Eishockey Liga 2019. L’HCB Alto Adige Alperia era impegnato in una sfida di capitale importanza a Salisburgo in casa del Red Bull. Le due squadre, infatti, erano appaiate al quarto posto della classifica e si giocavano l’accesso alla Top4. Passo falso, quindi, per gli altoatesini che cadono con il punteggio di 4-3 al Palaonda ed ora inseguono con tre lunghezze di distacco i rivali ad altrettante giornate dalla fine.

Il match

Il primo tempo vede gli austriaci provarci con nove conclusioni verso la porta, ma Bolzano colpisce in due delle sue cinque, sfruttando anche un powerplay. Nordlund sblocca il punteggio al 14:37 su assist di Schweitzer, quindi Brace raddoppia al 17:25 su assistenza di Miceli. Nella seconda frazione i Red Bull iniziano subito in spinta per riaprire i conti e ci riescono con Duncan dopo appena 18 secondi. I segnali non sono incoraggianti, tanto che gli ospiti prima pareggiano con Trattnig al 34:08. quindi passano in vantaggio con Hughes al 35:06 per il 3-2 che chiude il secondo tempo. Nell’ultima frazione si attende la riscossa della squadra di coach Kai Suikkanen, ma Salisburgo va di nuovo a segno, con Gazley al 51:35 per il punto del 4-2 che indirizza il match verso gli austriaci. Al 58:12, però, Brace firma la sua doppietta e riapre tutto per Bolzano, ma ormai è troppo tardi.

Gli altri risultati:

Vienna Capitals – AVS Fehervar 6-2

Graz99ers – EC KAC 0-1 dopo overtime.

Classifica Pick Round EBEL 2018/19

1 VIC 7 +19 24 2 G99 7 +3 19 3 KAC 7 +4 13 4 RBS 7 -8 10 5 HCB 7 -7 7 6 AVS 7 -11 3

