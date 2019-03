Hockey ghiaccio, Alps Hockey League 2019: iniziano i playoff, il calendario ed il programma completo

Ci siamo! Dopo una lunghissima regular season è tempo di fare sul serio nella Alps Hockey League 2019: iniziano i playoff! Dopo un campionato iniziato il 15 settembre, che ci ha regalato 44 giornate, ora le otto classificate tra il quinto ed il 12esimo posto incroceranno i bastoni per andare a raggiungere i quarti di finale che daranno il via al tabellone che andrà ad eleggere la squadra campione di questa Lega transazionale.

Le sfide dei Pre-Playoffs vedranno di fronte Rittner Buam – EC Kitzbuhel, EHC Lustenau – Gherdeina, quindi VEU Feldkirch – SGC Cortina e Jesenice – WSV Vipiteno. Quattro squadre italiane impegnate, dunque, per provare a raggiungere i quarti di finale, dove le attendono le prime quattro della classe: Val Pusteria, HK Olympia Lubiana, Red Bull Juniors e Asiago Hockey.

Si incomincerà domani con Gara-1, quindi Gara-2 sarà in programma nella serata di giovedì, mentre l’eventuale Gara-3 sarà sabato. Da lunedì, poi, prenderà il via la fase dei quarti di finale.

IL PROGRAMMA DEI PRE-PLAYOFF

Ma, 12.03.2019 19:00 344 HDD SIJ Acroni Jesenice – : – Wipptal Broncos Weihenstephan

Ma, 12.03.2019 19:30 342 EHC Alge Elastic Lustenau – : – HC Gherdeina

Ma, 12.03.2019 19:30 343 VEU Feldkirch – : – S.G. Cortina Hafro

Ma, 12.03.2019 20:00 341 Rittner Buam – : – EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel

Gi, 14.03.2019 20:00 345 EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel – : – Rittner Buam

Gi, 14.03.2019 20:00 348 Wipptal Broncos Weihenstephan – : – HDD SIJ Acroni Jesenice

Gi, 14.03.2019 20:30 346 HC Gherdeina valgardena.it – : – EHC Alge Elastic Lustenau

Gi, 14.03.2019 20:30 347 S.G. Cortina Hafro – : – VEU Feldkirch

Sa, 16.03.2019 18:00 HDD SIJ Acroni Jesenice – : – Wipptal Broncos Weihenstephan

Sa, 16.03.2019 19:30 VEU Feldkirch – : – S.G. Cortina Hafro

Sa, 16.03.2019 19:30 EHC Alge Elastic Lustenau – : – HC Gherdeina valgardena.it

Sa, 16.03.2019 20:00 Rittner Buam – : – EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

TBD TBD Red Bull Hockey Juniors – : – QF3 Team 2

Lu, 18.03.2019 19:15 HK SZ Olimpija – : – QF2 Team 2

Lu, 18.03.2019 20:00 HC Pustertal Wölfe – : – QF1 Team 2

Lu, 18.03.2019 20:30 Migross Supermercati Asiago Hockey – : – QF4 Team 2

Me, 20.03.2019 TBD QF1 Team 2 – : – HC Pustertal Wölfe

Me, 20.03.2019 TBD QF2 Team 2 – : – HK SZ Olimpija

TBD TBD QF3 Team 2 – : – Red Bull Hockey Juniors

Me, 20.03.2019 TBD QF4 Team 2 – : – Migross Supermercati Asiago Hockey

TBD TBD Red Bull Hockey Juniors – : – QF3 Team 2

Ve, 22.03.2019 19:15 HK SZ Olimpija – : – QF2 Team 2

Ve, 22.03.2019 20:00 HC Pustertal Wölfe – : – QF1 Team 2

Ve, 22.03.2019 20:30 Migross Supermercati Asiago Hockey – : – QF4 Team 2

Do, 24.03.2019 TBD QF1 Team 2 – : – HC Pustertal Wölfe

Do, 24.03.2019 TBD QF2 Team 2 – : – HK SZ Olimpija

TBD TBD QF3 Team 2 – : – Red Bull Hockey Juniors

Do, 24.03.2019 TBD QF4 Team 2 – : – Migross Supermercati Asiago Hockey

TBD TBD Red Bull Hockey Juniors – : – QF3 Team 2

Ma, 26.03.2019 19:15 HK SZ Olimpija – : – QF2 Team 2

Ma, 26.03.2019 20:00 HC Pustertal Wölfe – : – QF1 Team 2

Ma, 26.03.2019 20:30 Migross Supermercati Asiago Hockey – : – QF4 Team 2

Gi, 28.03.2019 TBD QF4 Team 2 – : – Migross Supermercati Asiago Hockey

Gi, 28.03.2019 TBD QF1 Team 2 – : – HC Pustertal Wölfe

Gi, 28.03.2019 TBD QF2 Team 2 – : – HK SZ Olimpija

TBD TBD QF3 Team 2 – : – Red Bull Hockey Juniors

TBD TBD Red Bull Hockey Juniors – : – QF3 Team 2

Sa, 30.03.2019 17:30 HK SZ Olimpija – : – QF2 Team 2

Sa, 30.03.2019 20:00 HC Pustertal Wölfe – : – QF1 Team 2

Sa, 30.03.2019 20:30 Migross Supermercati Asiago Hockey – : – QF4 Team 2

Foto: Vipiteno Hockey – Carola Semino