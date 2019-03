Golf, PGA Tour 2019: parata di stelle in Florida per il The Players Championship, Francesco Molinari tra i favoriti

Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo il The Players Championship 2019, uno dei tornei più importanti del PGA Tour non a caso soprannominato nell’ambiente “il quinto major”. Il montepremi stellare (12.5 milioni di dollari) e il prestigio dell’appuntamento attireranno anche quest’anno i migliori interpreti del golf mondiale presso il TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), per quattro giorni di spettacolo ad altissimo livello. Nessuna assenza infatti tra coloro che occupano le posizioni di vertice del World Golf Ranking, a dimostrazione dell’importanza del torneo riconosciuta in primo luogo dagli stessi giocatori.

Tra i protagonisti più attesi ci sarà anche Francesco Molinari, reduce dalla strepitosa vittoria in rimonta all’Arnold Palmer Invitational che ha consacrato per l’ennesima volta l’indiscusso talento del fuoriclasse torinese. L’azzurro è inserito di diritto nel novero dei favoriti data la condizione fisica e mentale eccellente sfoggiata nello scorso fine settimana e vista anche la confidenza dimostrata con il percorso nelle passate edizioni, nelle quali l’italiano ha raccolto ben quattro piazzamenti nella top10. Risalito al n.7 del ranking mondiale e confermatosi ormai come uno dei migliori giocatori al mondo, il vincitore dell’Open Championship 2018 punterà senza esitazione al successo.

Certamente l’impresa sarà tutt’altro che agevole considerata la concorrenza. Impossibile indicare con chiarezza un vero e proprio favorito dato l’altissimo livello dei partecipanti. Gli statunitensi Justin Thomas e Dustin Johnson si presentano all’appuntamento in grandissima forma, ma tra gli atleti di casa proveranno ad inserirsi nella lotta per il successo anche Xander Schauffele (attuale leader della FedExCup) e Rickie Fowler. Tornerà in campo poi Tiger Woods, alle prese con qualche problema fisico al collo ma già due volte vincitore del torneo (nel 2001 e nel 2013). Difenderà invece il titolo Webb Simpson, autentico dominatore dell’ultima edizione chiuso con lo score complessivo di -18 e con quattro colpi di margine sugli inseguitori.

Tra gli europei grande attenzione dovrà essere prestata agli inglesi Matthew Fitzpatrick e Tommy Fleetwood, rispettivamente secondo e terzo all’Arnold Palmer Invitational. Il nordirlandese Rory McIlroy sta pagando un rendimento troppo discontinuo in questo inizio di stagione ma rimane uno dei principali favoriti, mentre gli spagnoli Sergio Garcia e Jon Rahm proveranno come di consueto a regalare spettacolo. Possibili protagonisti anche lo svedese Henrik Stenson, vincitore nel 2009, oltre naturalmente all’inglese Justin Rose (n.2 del ranking mondiale). Impossibile dimenticare infine gli australiani Marc Leishman e Jason Day, determinati a ritagliarsi un ruolo di primo piano in un torneo che promette grande equilibrio per la gioia di tifosi e appassionati.

