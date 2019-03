Olimpiadi Tokyo 2020, presentati i pittogrammi di tutti gli sport: 500 giorni ai Giochi

Mancano 500 giorni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputeranno nella capitale del Giappone dal 24 luglio al 9 agosto. Oggi sono stati presentati i pittogrammi scelti per raffigurare i vari sport che saranno protagonisti nel Sol Levante, sono tutti in linea con il claim “Innovation for Harmony” ed esaltano le caratteristiche e l’atletismo di ogni singola disciplina.

I pittogrammi, che esordirono proprio a Tokyo in occasione dei Giochi del 1964, sono stati pensati per comunicare visivamente al grande pubblico di quale specialità si sta trattando. Nel programma della prossima rassegna a cinque cerchi saranno presenti 33 sport e un team guidato dal designer Masaaki Hiromura ha realizzato due set di 50 disegni con variazioni sui colori blu e bianco.

PITTOGRAMMI OLIMPIADI TOKYO 2020:

Foto: Ink Drop / Shutterstock.com