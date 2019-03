Golf, European Tour 2019: Kurt Kitayama in cerca del terzo successo stagionale in Qatar, sette italiani pronti a dare battaglia

Dopo l’Oman Open della scorsa settimana, prosegue la parentesi nella penisola arabica dello European Tour. A partire da giovedì 7 marzo, presso il Golf Club di Doha, andrà infatti in scena il Commercial Bank Qatar Masters 2019. Nell’albo d’oro del torneo, svoltosi per la prima volta nel 1998, figurano anche autentiche leggende del panorama golfistico internazionale come il sudafricano Ernie Els e lo scozzese Paul Lawrie, vincitore in due occasioni e in gara anche quest’anno.

Il giocatore più atteso sarà però lo statunitense Kurt Kitayama. Il 26enne californiano è infatti tornato nelle prime cinque posizioni della Race to Dubai grazie al successo in Oman, il secondo in questa eccellente prima parte di stagione dopo il Mauritius Open ad inizio dicembre. Tra coloro che sono già riusciti a vincere quest’anno da seguire con attenzione anche l’inglese Aaron Rai, lo scozzese David Law e lo statunitense David Lipsky. Sicuramente da tenere sotto stretta osservazione poi il sudafricano Brandon Stone, il tailandese Thongchai Jaidee e gli inglesi Chris Wood, Tom Lewis e Matthew Southgate, apparsi in buona forma nelle ultime uscite. Chi sta invece ritrovando la condizione dopo diverse stagioni complicate è il belga Thomas Pieters, reduce da una serie di ottimi piazzamenti e determinato a tornare al successo dopo quasi tre anni senza una vittoria. Sempre temibili infine gli spagnoli Adrian Otaegui, Pablo Larrazabal e Alejandro Canizares, e i francesi Mike Lorenzo-Vera, Clement Sordet e Romain Wattel.

L’Italia sarà presente con sette giocatori, tutti provvisti delle capacità necessarie per disputare un ottimo torneo visto anche il livello non eccezionale degli avversari. Dopo una buona prova la scorsa settimana, cercherà conferme Andrea Pavan, a caccia di un risultato importante per risollevare una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Filippo Bergamaschi, Nino Bertasio e Guido Migliozzi proveranno invece a migliorare il buon risultato conseguito in Oman, dove sono riusciti tutti e tre a superare il taglio. Saranno invece chiamati al riscatto Renato Paratore, Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli, pesantemente penalizzati dalle complicate condizioni atmosferiche nell’ultimo fine settimana.

