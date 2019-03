Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: le pagelle dell’Italia. Iorio, che stoccata sugli staggi! Gemelle d’Amato sugli scudi

Nel weekend si è disputato il Trofeo di Jesolo 2019, la Classica della Polvere di Magnesio non ha deluso le aspettative e ha regalato grandi emozioni. L’Italia ha concluso al terzo posto la gara a squadre seniores alle spalle di USA e Cina, l’assenza di Giorgia Villa a causa di un infortunio dell’ultimo minuto si è fatta sentire ma le azzurre sono riuscite ugualmente a mettersi in luce. Di seguito le pagelle delle italiane scese in pedana al PalaArrex.

ALICE D’AMATO: 7,5. La migliore delle italiane sul giro completo (53.733, quinto posto), protagonista di una gara priva di cadute e assolutamente positiva. La genovese partecipa anche alla finale di specialità sugli staggi chiudendo in quinta posizione (su questo attrezzo è ormai stabilmente capace di piazzare dei 14 pesanti), impeccabile il suo doppio avvitamento al volteggio (14.633) e siamo certi che potrà crescere ancora tra trave e corpo libero dove ha ampi margini di miglioramento.

ASIA D’AMATO: 7,5. Vince la Finale di Specialità al volteggio, risultato scontato visto che era in gara solo con Carofiglio ma è un’affermazione importante perché dimostra come sia sempre difficile eseguire due salti ad alti livelli. Sabato pomeriggio è purtroppo caduta dalla trave commettendo una sbavatura ingenua ma per il resto è riuscita a mettersi in grandissima luce: davvero stupenda tra parallele (14.033, 5.8) e volteggio (14.633 col dty), frena a metà gara sui 10 cm (11.967). Apprezzabile il corpo libero (12.867), D Score un po’ basso (4.9) ed esecuzione da ripulire (7.967) ma ci sono tutte le potenzialità.

ELISA IORIO: 7,5. Il terzo posto ottenuto nella Finale di Specialità alle parallele è di assoluto spessore, pregevolissimo 14.300 (5.8 il D Score) dopo aver eseguito un esercizio di grande impatto condito da linee molto pulite e da collegamenti perfetti senza dimenticarsi che la sua nota di partenza potenziale potrebbe essere più alta di due decimi. Salire sul podio alle spalle di Lee e Tang è molto significativo e fa capire la classe dell’emiliana sugli staggi, già capace di vincere a Jesolo tra le under 16 e capace di confermarsi ai massimi livelli tra le grandi. Per quanto riguarda l’all-around del sabato: oltre al 14.067 alle parallele, peccato per un importante squilibrio alla trave che le impedisce di sfondare abbondantemente il muro dei 13 punti (si ferma a 12.733, 5.2), semplice fty al volteggio (ben eseguito, come sempre) ma aspettiamo presto un upgrade alla tavola per essere ancora più competitiva.

DESIREE CAROFIGLIO: 6/7. Buon rientro in Nazionale dopo l’infortunio, ha recuperato rapidamente e con profitto. Riesce sempre a rispondere presente al corpo libero (13.267 sabato pomeriggio), porta i due salti al volteggio, si mette in luce alle parallele (13.933, attrezzo sempre ostico per lei) e soprattutto dimostra buon piglio per l’arco dell’intero weekend. Piace per l’atteggiamento messo in pedana.

MARTINA MAGGIO: 6/7. Buon rientro in gara dopo otto mesi, si è esibita su tutti gli attrezzi dando prova di grande efficienza e soprattutto facendo intuire che è sulla strada giusta per un pronto recupero. Molto brava soprattutto alla trave come ha dimostrato in finale, al momento quello è il suo miglior esercizio e si è visto: deve continuare su questo percorso, la classe 2001 potrà togliersi delle soddisfazioni.

MARTINA BASILE: 6. Sabato da individualista, gara lineare (12.667, -, 12.967, 12.200), peccato per qualche errore di troppo. Ci si poteva aspettare qualcosina in più dalla romana che avrà modo di rifarsi.

Foto: Alessia Lunghi