Ginnastica, leggera frattura al dito per Giorgia Villa. Nessun problema verso gli Europei

Leggera frattura al dito medio della mano destra per Giorgia Villa che si è infortunata durante la prova podio del Trofeo di Jesolo. Questo il referto medico, riportato dalla Federazione, per la 16enne bergamasca dopo gli accertamenti effettuati nelle ultime ore. La Campionessa Olimpica Giovanile potrà comunque proseguire il proprio percorso di avvicinamento agli Europei (Stettino, 10-14 aprile) senza particolari problemi: nei prossimi giorni si focalizzerà sugli arti inferiori, poi a breve recupererà a tutti gli effetti l’utilizzo della mano con l’intento di essere competitiva durante la rassegna continentale. La prossima gara è prevista per sabato 30 marzo, seconda tappa della Serie A al PalaKioene di Padova.

