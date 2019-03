Football americano, IFL 2019: Milano e Bolzano strapazzano Bergamo e Torino, vincono Lazio e Parma

Si è conclusa oggi la prima giornata di IFL, principale campionato italiano di football americano: nel derby lombardo tra Milano e Bergamo dominio dei meneghini che domano gli ospiti con il punteggio di 37-0. Vittoria convincente anche di Bolzano che tra le mura amiche si sbarazza del Torino per 41-7. Colpaccio esterno della Lazio che si impone per 40-20 sul campo del Bologna, mentre più equilibrata la sfida tra Ancona e Parma, conclusa con la vittoria degli ospiti per 14-10.

La partita tra Seamen e Lions è senza storia: i Campioni d’italia in carica partono a razzo e aprono le danze con un kick off return da 99 yard di Danilo Bonaparte a 13 secondi dall’inizio del match. Gli uomini di coach Wood chiudono la sfida nei primi due quarti, grazie ai due parziali di 21-0 e 14-0, che permettono ai padroni di casa di gestire il resto della partita con le seconde linee. Una safety nel terzo quarto regala il definitivo 37-0 a Milano che parte come meglio non si poteva.

Più equilibrate le restanti due partite del sabato sera: i Warriors partono bene davanti al proprio pubblico, chiudendo il primo periodo avanti 14-0 con due touchdown-pass di Willo Scaglia ed Andrea Snagiorgi, entrambi trasformati da Matteo Zanetti. A cavallo tra la seconda e la terza frazione, però, i romani mettono il turbo, realizzando la bellezza di 34 punti, per poi gestire nel finale, concedendo agli avversari solo altri 6 punti. Ad Ancona la gara più in bilico, quella tra Dolphins e Panthers: i padroni di casa trovano il vantaggio nel primo quarto con una bella ricezione in end-zone di Dylan Albertson. Nella ripresa successiva gli ospiti pareggiano con una corsa di Malpeli Avalli ma Ancona torna avanti con un field goal. Poco prima dell’intervallo lungo, Avalli va ancora a segno e fissa il risultato sul definitivo 14 a 10 per Parma.

Nella sfida di oggi Bolzano risponde a Milano: così come i Seamen, i Giants partono con un kick off e ritorno di Della Vecchia in end-zone, per poi trasformare e andare sull’8 a 0. Torino non riesce a reagire e subisce 21 punti nel primo quarto. Nella seconda frazione gli ospiti giocano un po’ meglio ma Bolzano mette comunque a segno il quarto touchdown di giornata, ancora con Della Vecchia. A nulla servono i punti realizzati da Jacopo Salsa, visto che i Giants vanno a segno ancora due volte nell’ultimo quarto di gioco fissando il punteggio sul 41 a 7.

Risultati della prima giornata:

Seamen Milano vs Lions Bergamo 37-0

Dolphins Anconca vs Panthers Parma 10-14

Warriors Bologna vs Ducks Lazio 20-40

Giants Bolzano vs Giaguari Torino 41-7

Riposa: Firenze

Foto: Pier Colombo