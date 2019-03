F1, Mondiale 2019: il calendario e le date dei 21 Gran Premi. Programma, orari e come vederli su Sky e TV8

Il Circus del Mondiale 2019 di Formula Uno inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia programmato l’8 settembre, una settimana più tardi rispetto a quest’anno. Non consecutivamente come nel 2018 (una settimana di break) seguirà il weekend di Marina Bay a Singapore e poi Sochi, in Russia. Ci sarà il Gran Premio del Giappone a Suzuka prima di approdare in America per le gare, nell’ordine, a Città del Messico (Messico), ad Austin (Stati Uniti) e sul tracciato di Interlagos (Brasile). Gran finale ad Abu Dhabi il 1° dicembre 2019. Giusto sottolineare che si eviterà il trittico di corse consecutive del campionato corrente in Francia, Austria e Gran Bretagna, per consentire ai team di avere un minimo di respiro.

Il Mondiale di F1 sarà trasmesso in diretta tv su SKY, con differita su TV8. Dovrebbe esserci anche la diretta sulla RAI del round a Monza. Di seguito il programma e l’orario di partenza del Mondiale di F1 2019 per ogni singola gara

CALENDARIO COMPLETO F1 2019 CON COPERTURA TELEVISIVA

17 marzo GP Australia, Melbourne – ore 6.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

31 marzo GP Bahrein, Sakhir – ore 17.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

14 aprile GP Cina, Shanghai – ore 8.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

28 aprile GP Azerbaigian, Baku – ore 14.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

12 maggio GP Spagna, Montmelò – ore 15.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

26 maggio GP Monaco, Montecarlo – ore 15.10 – Diretta Sky Sport; Diretta TV8

09 giugno GP Canada, Montreal – ore 20.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

23 giugno GP Francia, Le Castellet – ore 15.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

30 giugno GP Austria, Spielberg – ore 15.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

14 luglio GP Gran Bretagna, Silverstone ore 15.10 – Diretta Sky Sport; Diretta TV8

28 luglio GP Germania, Hockenheim – ore 15.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

04 agosto GP Ungheria, Budapest – ore 15.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

1° settembre GP Belgio, Spa – ore 15.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

8 settembre GP Italia, Monza – ore 15.10 – Diretta Sky Sport, TV8 e RAI

22 settembre GP Singapore, Marina Bay – ore 14.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

29 settembre GP Russia, Sochi – ore 13.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

13 ottobre GP Giappone, Suzuka – ore 7.10 – Diretta Sky Sport; Differita TV8

27 ottobre GP Messico, Città del Messico ore 20.10 – Diretta Sky Sport, TV8

3 novembre GP Stati Uniti, Austin – ore 20.10 – Diretta Sky Sport; Diretta TV8

17 novembre GP Brasile, San Paolo – ore 18.10 – Diretta Sky Sport, TV8

1° dicembre GP Abu Dhabi, Yas Marina – ore 14.10 – Diretta Sky Sport; Diretta TV8

