F1, Mondiale 2019: la startlist e l’elenco completo delle squadre e piloti partecipanti. Nazionalità e date di nascita

Il Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai pronto per il via ufficiale di questo fine settimana con il Gran Premio di Australia, per cui è tempo di andare a conoscere nel dettaglio i protagonisti che ci accompagneranno lungo i 21 appuntamenti del campionato. I pluricampioni della Mercedes non andranno a mettere mano alla coppia composta da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

La prima importante novità, com’è ben noto, la vedremo in casa Ferrari. Assieme a Sebastian Vettel non ci sarà più Kimi Raikkonen, bensì il giovane monegasco Charles Leclerc. Il percorso inverso, invece, lo compirà proprio il finlandese per approdare alla Alfa Romeo Sauber, dove correrà al fianco del nostro Antonio Giovinazzi. Anche in Red Bull vedremo un nuovo duo, composto da Max Verstappen e dal francese Pierre Gasly.

Daniel Ricciardo e sbarca in Renault assieme al confermato tedesco Nico Hulkenberg. Dalla scuderia francese, invece, se ne va lo spagnolo Carlos Sainz, che approda in McLaren al posto di Fernando Alonso e farà coppia con il giovanissimo inglese Lando Norris (classe 1999). Rivoluzione anche in casa Toro Rosso con Daniil Kvyat e l’esordiente thailandese (ma nato a Londra) Alexander Albon. Doppio cambio anche in casa Williams con il gradito ritorno di Robert Kubica che sarà affiancato da George Russell. Infine la Racing Point avrà al via il canadese Lance Stroll e il confermato messicano Sergio Perez. Nessun cambio in casa Haas con il francese Romain Grosjean e il danese Kevin Magnussen.

In totale, quindi, saranno ben 12 i cambi di pilota rispetto alla stagione 2018. Al via vedremo protagonisti provenienti da ben 15 Nazioni differenti, con la Gran Bretagna come Paese più rappresentato, avendo al via 3 piloti, seguito da Finlandia, Francia e Germania a quota 2.

ELENCO COMPLETO PILOTI MONDIALE F1 2019

MERCEDES: Lewis Hamilton nato a Stevenage (GBR) il 7 gennaio 1985 – Valtteri Bottas nato a Nastola (FIN) il 28 agosto 1989.

FERRARI: Sebstian Vettel nato a Heppenheim (GER) il 3 luglio 1987 – Charles Leclerc nato a Monaco (MON) il 16 ottobre 2997.

RED BULL: Max Verstappen nato a Hasselt (BEL) ma di nazionalità olandese, il 30 settembre 1997 – Pierre Gasly nato a Rouen (FRA) il 7 febbraio 1996.

RENAULT: Daniel Ricciardo nato a Perth (AUS) il primo luglio 1989 – Nico Hulkenberg nato a Emmerich am Rhein il 19 agosto 1987.

HAAS: Romain Grosjean nato a Ginevra (SVI) ma di nazionalità francese, il 17 aprile 1986 – Kevin Magnussen nato a Roskilde (DAN) il 5 ottobre 1992.

McLAREN: Carlos Sainz jr nato a Madrid (SPA) il primo settembre 1994 – Lando Norris nato a Bristol (GBR) il 13 novembre 1999.

RACING POINT F1: Sergio Perez nato a Guadalajara (MES) il 26 gennaio 1990 – Lance Stroll nato a Montreal (CAN) il 29 ottobre 1998.

ALFA ROMEO: Kimi Raikkonen nato a Espoo (FIN) il 17 ottobre 1979 – Antonio Giovinazzi nato a Martina Franca (ITA) il 14 dicembre 1993.

TORO ROSSO: Daniil Kvyat nato a Ufa (RUS) il 26 aprile 1994 – Alexander Albon nato a Londra (GBR) ma con la cittadinanza thailandese, il 23 marzo 1996.

WILLIAMS: Robert Kubica nato a Cracovia il 7 dicembre 1984 – George Russell nato a King’s Lynn (GBR) il 15 febbraio 1998.

