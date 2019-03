Equitazione, Longines Global Champions Tour Doha 2019: ancora quarto Alberto Zorzi, 35° Emanuele Gaudiano

Si ferma ancora ai piedi del podio Alberto Zorzi nel Longines Global Champions Tour 2019: nella prima tappa del circuito internazionale di equitazione, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar, nella principale gara odierna del salto ostacoli erano in pista 42 binomi in una competizione programmata su percorso base con seguente jump-off, e l’azzurro è giunto nuovamente quarto.

Percorso base non particolarmente selettivo, dato che hanno ottenuto il percorso netto ben 16 binomi, anche se non ha brillato Emanuele Gaudiano, vincitore ieri, che su Quinn van de Heffinck non è andato oltre il 35° posto accusando otto penalità con il crono di 77.66. Qualificato al jump-off invece Alberto Zorzi su Danique, con un netto in 76.49.

Al jump-off ha avuto la meglio l’irlandese Bertram Allen su GK Casper, con un secondo netto in 33.75, andando a precedere il belga Karel Cox su Dublin van Overis, al netto in 34.07, ed il francese (secondo ieri) Julien Epaillard su Usual Suspect d’Auge, terzo con il crono di 34.12 (netto anche per lui).

Quarto posto, come già accaduto ieri, per Alberto Zorzi su Danique, con percorso netto in 35.21. Domani in programma le ultime gare in Qatar.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS