Napoli-Salisburgo stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla. Programma e streaming

Una sfida estremamente delicata quella che attende questa sera il Napoli. La formazione allenata da Carlo Ancelotti accoglierà al San Paolo il Salisburgo, nella partita di andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. Reduci dalla sconfitta con la Juventus, Lorenzo Insigne e compagni dovranno farsi trovare pronti all’appuntamento. L’Europa League rappresenta infatti l’ultima occasione rimasta per provare ad alzare un trofeo nella stagione degli azzurri.

Di fronte gli uomini di Ancelotti troveranno la formazione austriaca del Salisburgo, capace lo scorso anno di raggiungere la semifinale eliminando la Lazio. Nel turno precedente la squadra allenata dal tedesco Marco Rose ha avuto la meglio sul Club Brugge, rimontando in casa la sconfitta dell’andata. Il Napoli dovrà mettere in campo una prestazione di assoluto valore per avere ragione degli avversari e per provare a rendere più semplice la trasferta in Austria del ritorno.

La sfida tra Napoli e Salisburgo, partita di andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2018-2019, si giocherà questa sera alle ore 21.00 presso lo Stadio San Paolo. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Uno (canale 201). La partita potrà quindi essere seguita anche in diretta streaming su Tv8.it e su SkyGo. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla di questo attesissimo appuntamento. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 7 MARZO

ore 21.00 Napoli-Salisburgo

diretta tv su TV8 e su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Tv8.it e su SkyGo

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

