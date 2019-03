Pallanuoto, Final Eight Coppa Italia Bari 2019: Pro Recco favoritissima, chi tra Brescia e BPM potrà insidiarla?

Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari ospiterà da domani la Final Eight della Coppa Italia di pallanuoto: domenica 10 marzo il trofeo nazionale verrà assegnato nella città pugliese.

Analizzando il tabellone possiamo vedere come la Pro Recco abbia la strada spianata verso al finale: ai quarti, domani alle ore 15.00, sfida al Posillipo, che rievoca brutti ricordi ai liguri per la sconfitta a tavolino in campionato ma, pur essendo la quarta forza del campionato i campani non possono impensierire i campioni d’Italia e vincitori del trofeo in 12 delle ultime 13 edizioni.

I liguri in semifinale troveranno la vincente di Napoli-Ortigia, unico quarto di finale veramente aperto seppur con i siracusani favoriti, ma comunque finisca l’incontro, nessuno dei due team sembra poter impensierire davvero la Pro Recco, che così dovrebbe agevolmente staccare il pass per la finale.

Più interessante guardare l’altra metà del tabellone, seppure gli scontri dei quarti di finale tra Brescia e Lazio e tra Sport Management e Bogliasco sembrino essere già scritti. In semifinale poi dovrebbe esserci lo scontro tra le due formazioni che da un paio d’anni lottano per il ruolo di antagonista alla Pro Recco. Chi la spunterà poi tra Brescia e Sport Management andrà a giocarsi il trofeo proprio con i liguri.

Coppa Italia maschile

Final Eight (8-10 marzo a Bari)

8 marzo – Quarti di finale

15.00 Pro Recco-Posillipo

16.30 Brescia-Lazio

18.00 Sport Management-Bogliasco

19.30 Napoli-Ortigia

9 marzo – Semifinali

15.00 Vincente Pro Recco-Posillipo – Vincente Napoli-Ortigia

16.15 Vincente Brescia-Lazio – Vincente Sport Management-Bogliasco

10 marzo – Finali

14.00 Finale terzo posto

16.00 Finalissima

Foto: Salvo Barbagallo LPS