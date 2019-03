Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019: la graduatoria generale e le specialità. Alexander Bolshunov passa in testa, Klaebo a -49. De Fabiani ottavo

Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, in Finlandia, il 24 novembre, e si chiuderà il 24 marzo a Quebec City, in Canada. Di seguito vi proponiamo le classifiche della Coppa del Mondo di sci di fondo (generale, distance e sprint).

Classifica generale Coppa del Mondo maschile di sci di fondo (Top 10 + italiani):

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 1230

2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1181

3 ROETHE Sjur NOR 804

4 KRUEGER Simen Hegstad NOR 709

5 TOENSETH Didrik NOR 670

6 USTIUGOV Sergey RUS 633

7 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 611

8 DE FABIANI Francesco ITA 594

9 IVERSEN Emil NOR 591

10 HALFVARSSON Calle SWE 498

12 PELLEGRINO Federico ITA 477

77 SALVADORI Giandomenico 43

92 RASTELLI Maicol ITA 31

107 NOECKLER Dietmar ITA 18

118 NIZZI Enrico ITA 11

120 ZELGER Stefan ITA 11

137 GARDENER Stefano ITA 2



Classifica distance Coppa del Mondo maschile di sci di fondo (Top 5 + italiani):

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 684

2 ROETHE Sjur NOR 443

3 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 435

5 KRUEGER Simen Hegstad NOR 431

4 TOENSETH Didrik NOR 365

10 DE FABIANI Francesco ITA 284

51 SALVADORI Giandomenico ITA 43

59 PELLEGRINO Federico ITA 33

71 NOECKLER Dietmar ITA 18

72 RASTELLI Maicol ITA 17

81 ZELGER Stefan ITA 7

91 GARDENER Stefano ITA 2



Classifica sprint Coppa del Mondo maschile di sci di fondo (Top 5 + italiani):

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 504

2 PELLEGRINO Federico ITA 444

3 BRANDSDAL Eirik NOR 319

4 SKAR Sindre Bjoernestad NOR 305

5 CHANAVAT Lucas 282

13 DE FABIANI Francesco ITA 150

57 RASTELLI Maicol ITA 14

63 NIZZI Enrico ITA 11

82 ZELGER Stefan ITA 4