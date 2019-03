Ciclismo su pista, Mondiali 2019: i risultati della terza giornata. Francesco Lamon quarto nel chilometro da fermo

Non solo le medaglie: tantissimi buoni risultati per l’Italia nella terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia). Gli azzurri danno spettacolo praticamente in ogni gara. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.

Corsa a punti maschile

In apertura di programma pomeridiano si fa vedere un ottimo Liam Bertazzo. L’azzurro è attivissimo: partecipa agli sprint, trova anche il giro, ma deve accontentarsi della quinta piazza con 61 punti (6 dal podio). A vincere è l’olandese Willem Van Ship, davanti all’iberico Sebastian Mora e all’irlandese Mark Downey.

Chilometro da fermo maschile

Ancora sfortuna per Francesco Lamon. Dopo la caduta nell’inseguimento a squadre questa volta ci si mettono i centesimi. L’azzurro disputa una prova strepitosa e chiude quarto, ai piedi del podio: 1:00.958 il tempo, purtroppo peggiore rispetto a quello del pomeriggio. Francia che può esultare con l’oro di Quentin Lafargue (1:00.029), argento all’olandese Theo Bos, bronzo per

Inseguimento individuale maschile

Omnium femminile

Sprint femminile

Con un netto 2-0 in finale l’atleta di Hong Kong Wai Sze Lee batte la favorita australiana Stephanie Morton e si prende l’oro. Nella finalina per il bronzo la spunta la francese Mathilde Gros.

