Ciclismo su pista, Mondiali 2019: Letizia Paternoster, argento da leonessa nell’omnium! Kirsten Wild si impone per soli 2 punti

Difficilmente le si poteva chiedere di più. A due punti dalla medaglia d’oro, contro la campionessa iridata in carica, la più forte dell’ultimo quadriennio nella specialità. Letizia Paternoster si aggiudica la medaglia d’argento iridata ai Mondiali di ciclismo su pista di Pruszkow 2019 nell’omnium, dopo essere stata per lunghi tratti in testa alla gara.

Quattro prove disputate al meglio da parte della 19enne azzurra. L’esordio eccezionale con lo scratch, una spettacolare vittoria a mettere le cose in chiaro. Poi la settima piazza nella Tempo Race, che non ha comunque influito sul risultato. Di grinta e coraggio la terza posizione nella corsa ad eliminazione aveva riportato la trentina in testa alla classifica prima della corsa a punti finale.

Come di consueto una gara a parte, molto diversa da quella classica. Difficile gestirla con i gradi di favorita: l’azzurra ha provato in tutti i modi a non sprecare troppe energie, dovendo però seguire tutte le rivali. Prima metà di prova perfetta, poi un testa a testa contro la più forte al mondo, la veterana Kirsten Wild (Olanda). La campionessa in carica si è portata a pari punti con l’atleta tricolore e proprio negli ultimi due sprint è riuscita a beffarla di due lunghezze: 117 punti a 115.

Una lotta a due, con il Resto del Mondo a guardare: lontanissima infatti la medaglia di bronzo, la statunitense Jennifer Valente, che chiude a 106 punti.

Una conferma per Letizia Paternoster, la rabbia dell’oro sfumato deve trasformarsi in forza di volontà per provare nel colpaccio alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Foto: UCI Track Cycling Twitter