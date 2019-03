VIDEO Filippo Ganna campione del mondo, la finale dominata contro Weinstein

Filippo Ganna si è laureato campione del mondo dell’inseguimento individuale nella rassegna iridata di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Pruszkov (Polonia). Il 22enne azzurro ha spazzato via in finale il tedesco Domenic Weinstein, guadagnando sin dalle prime battute un margine di assoluta sicurezza. Il record del mondo è sfumato per meno di un secondo, ma appare ormai concretamente un obiettivo alla portata per i prossimi appuntamenti. Da segnalare anche lo splendido bronzo di Davide Plebani. Andiamo a rivedere il video della finale che ha visto il portacolori del Bel Paese salire nuovamente sul tetto del pianeta.

IL VIDEO DELLA VITTORIA DI FILIPPO GANNA

Foto: Twitter Federciclismo