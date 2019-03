Ciclismo, Risultati Elite-Under 23: gare velocissime all’insegna di Moro e Begnoni, bene Totò!

La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con due arrivi per i velocisti: in Veneto nel circuito di Sant’Urbano a Pianzano (TV) e nelle Marche col XIX trofeo gruppo meccaniche Luciani a Corridonia (MC). Si aggiunge il G.P. Industria e Artigianato di Larciano che ha visto schierate alla partenza, anche cinque formazioni Continental italiane. Andiamo a vedere i risultati.

Prima vittoria stagionale per l’Arvedi Cycling: Stefano Moro vince l’ 87ma edizione del circuito di Sant’Urbano a Pianzano (TV). Gara Criterium, in un circuito molto corto di appena 2500 metri con le medie molto elevate, all’ultimo giro si formano i treni della Zalf e dell’Arvedi che iniziano a pilotare i loro capitani nelle prime posizioni per la volata generale. E’ Davide Plebani che lancia alla perfezione Stefano Moro agli ultimi 150 metri andando a conquista la vittoria stagionale, davanti a Enrico Zanoncello (Zalf Euromobil Désirée Fior) e Stefano Cerisara (Bike Team Nordest), entrambi già vincitori nelle passate settimane.

Dominio della Viris Vigevano nel XIX trofeo gruppo meccaniche Luciani a Corridonia: vince in volata Gianmarco Begnoni. Anche qui, gara Criterium, in un circuito di 3 chilometri da ripetersi 36 volte per un totale di 100 chilometri di gara. Pronti via subito scatti e contro scatti nelle prime posizioni con numerosi attacchi, con la media oltre i 45 km/h che non lascia scampo ai vari tentativi di fuga. Serratissimo il finale, ed è una grande tripletta per i colori della Viris Vigevano nel XIX trofeo gruppo meccaniche Luciani di Corridonia. Trionfa l’arilicense Gianmarco Begnoni davanti al compagno di squadra Daniele Cazzola e Alessio Brugna (Viris Vigevano). Per Gianmarco Begnoni è il secondo successo stagionale, dopo la prima vittoria ottenuta in terra romagnola a San Bernardino di Lugo.

Sangemini Trevigiani Mg.KVis Vega in mostra al G.P. Industria e Artigianato di Larciano 2019. La squadra Continental italiana è la prima a raggiungere la top 10 tra i professionisti, mettendosi in evidenza in un palcoscenico come quello di una corsa di categoria HC. Grazie all’esperto capitano Paolo Totò, la squadra diretta da Maurizio Frizzo, ottiene un buon quarto posto in classifica.

Foto: Chiara Domeniconi