Ciclismo, Alejandro Valverde rinuncia alla Strade Bianche! Il campione iridato salterà anche la Milano-Sanremo

Sarà un’assenza decisamente importante quello dello spagnolo Alejandro Valverde per la Strade Bianche 2019. Il capitano della Movistar avrebbe dovuto prendere parte alla classica toscana dopo aver corso l’UAE Tour la scorsa settimana. Negli Emirati Arabi il fuoriclasse iberico è stato capace di conquistare la prima vittoria della stagione con la maglia iridata, ma nelle ultime frazioni è apparso leggermente affaticato, complice anche qualche linea di febbre. Consapevole di dover gestire al meglio il proprio fisico in vista dei prossimi appuntamenti, il 38enne murciano ha dunque deciso di concedersi qualche settimana di riposo e di rientrare in gruppo per la Volta a Catalunya, in programma dal 25 al 31 marzo. Il campione del mondo in carica dunque non prenderà parte neppure alla Milano-Sanremo 2019, che si correrà sabato 23 marzo.

Con l’assenza di Valverde la storica corsa toscana, che andrà in scena sabato 9 marzo, perde quindi uno dei nomi più attesi ed uno dei principali favoriti per il successo. Proveranno ad approfittarne quindi gli altri grandi protagonisti della vigilia, su tutti il fuoriclasse azzurro Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), il belga Greg van Avermaet (CCC Team) e il francese Julian Alaphilippe (Decueninck-QuickStep). La formazione della Movistar sarà invece guidata dall’ecuadoregno Richard Carapaz, all’esordio in Europa dopo aver corso la Vuelta San Juan e il Tour Colombia. Insieme a lui ci saranno anche il portoghese Nelson Oliveira, l’argentino Eduardo Sepulveda, il colombiano Carlos Betancur e gli spagnoli Carlos Barbero, Eduard Prades e José Joaquin Rojas.

