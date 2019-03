Champions League calcio 2019, orari e calendario della settimana. Come vedere le partite in tv e streaming

Le ultime quattro partite degli ottavi di Champions League 2018-2019 si disputeranno nei giorni di martedì e mercoledì: sarà l’occasione ideale per dare alla massima manifestazione calcistica europea le ultime partecipanti ai quarti di finale prima del sorteggio.

Si comincerà col ritorno tra Manchester City e Schalke 04, con gli inglesi che difendono il 2-3 arrivato in Germania, e tra Juventus e Atletico Madrid, con i bianconeri obbligati a ribaltare il 2-0 subito nella capitale spagnola. Entrambe queste partite si giocheranno di martedì. Il mercoledì, invece, sarà dedicato a Bayern Monaco-Liverpool, con ogni probabilità il miglior match degli ottavi, che riparte dallo 0-0 di Anfield, e a Barcellona-Lione, anch’essa sfida che all’andata ha vissuto un pareggio a reti inviolate. Le vincitrici raggiungeranno tra le prime otto d’Europa Ajax, Tottenham, Porto e Manchester United, che hanno superato rispettivamente Real Madrid, Borussia Dortmund, Roma e PSG.

Gli ottavi di finale di Champions League si terranno tra martedì e mercoledì sera. Le partite saranno tutte visibili in tv sui canali di Sky Sport, mentre Bayern Monaco-Liverpool godrà anche della trasmissione in chiaro su Rai1; la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go (e, per il match citato, da RaiPlay). OA Sport offrirà inoltre le DIRETTE LIVE delle partite, per non perdersi davvero nulla.

MARTEDI’ 12 MARZO

Ore 21 Juventus-Atletico Madrid – Sky Sport

Ore 21 Manchester City-Schalke 04 – Sky Sport

MERCOLEDI’ 13 MARZO

Ore 21 Barcellona-Lione – Sky Sport

Ore 21 Bayern Monaco-Liverpool – Rai1 e Sky Sport

