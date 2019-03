Rugby, Mondiali Under 20 Argentina 2019: ufficiale il calendario. Tutte le partite dell’Italia

Ufficiali le date dei Mondiali Under 20 di rugby che si terranno in Argentina dal 4 al 22 giugno: l’Italia è inserita nel Girone B ed esordirà proprio il 4 giugno contro l’Australia per poi affrontare l’Inghilterra l’8, e l’Irlanda il 12. Le semifinali sono in programma il 17, mentre le finali si giocheranno il 22.

Così al sito federale il responsabile tecnico Fabio Roselli: “Il livello del Mondiale Under 20 diventa di anno in anno sempre più alto e lo dimostrano le rose di alcuni club di TOP14 dove militano tanti giocatori che hanno vinto la scorsa edizione con la Francia. Si tratta di una formula molto impegnativa dove ogni punto conquistato in classifica assume una grande importanza. Australia e Inghilterra si prepareranno con l’obiettivo di vincere il Mondiale. L’Irlanda è una squadra solida che abbiamo affrontato qualche giorno fa a Rieti. La fine del Sei Nazioni sarà utile anche in vista dell’esordio della competizione in Argentina, aumentando la confidenza in se stessi e migliorando gli ingranaggi del nostro gioco. Abbiamo un gruppo molto giovane con pochi superstiti della scorsa edizione, ma il nostro obiettivo resta quello di confermarci tra le prime otto squadre al mondo“.

Questo il calendario degli Azzurrini:

4 giugno – Santa Fè – ore 15.30 italiane

Australia U20 v Italia U20

8 giugno – Santa Fè – ore 20.30 italiane

Inghilterra U20 v Italia U20

12 giugno – Santa Fè – ore 15.30 italiane

Irlanda U20 v Italia U20

Semifinali – 17 giugno

Finali – 22 giugno

Foto: Alessio Tarpini LPS