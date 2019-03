Passaggio del turno in Champions League: come la vedono i bookmaker

Si sono concluse le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League e come sempre la “Coppa dalle Grandi Orecchie” non ha certo elemosinato sorprese. Partite tirate, qualche risultato a sorpresa, ma possiamo dire che salvo un paio di situazioni, per tutte le altre gare il discorso qualificazione è ancora aperto in misura più o meno ampia.

Un utile strumento per capire lo stato di equilibrio delle gare è quello di guardare le quote per il passaggio del turno concesse dai principali bookmaker che operano sul mercato delle scommesse sportive. Andiamo quindi a vedere come i bookie quotano le varie partite nell’ottica del passaggio ai quarti di finale.

Partiamo innanzitutto da una situazione data per certa, ovvero quella del Manchester City. Non c’è al momento nessun bookmaker che quota la qualificazione della squadra di Guardiola dopo il 3 a 2 ottenuto all’ultimo respiro in casa dello Schalke 04. Non è data come sicura al 100% ma ci siamo molto vicini anche l’eliminazione dell’altra squadra di Manchester, ovvero lo United, dopo il 2 a 0 subito all’Old Trafford ad opera del PSG. L’impresa degli uomini di Solskjaer è pagata addirittura 21 volte da Bet365.

Abbiamo poi tre situazioni che non vengono considerate chiuse del tutto ma dove un esito diverso dal previsto è altamente improbabile e potrebbe portare alla fortuna degli scommettitori. La prima è il match tra Borussia Dortmund e Tottenham, con gli inglesi che partono dal considerevole vantaggio dato dal 3 a 0 della gara di Wembley. I gialloneri potenzialmente avrebbero anche la possibilità di segnare tre gol, ma la solidità del reparto difensivo della squadra di Favre sia in campionato che in coppa si è dimostrata alquanto flebile. Un ribaltone giallonero è quotato 6.50 da Bwin.

Anche per le due grandi di Spagna la situazione sembra poter volgere al meglio. Il Real parte da un 2 a 1 esterno che è certamente una buona base, anche se l’assenza di Ramos potrebbe togliere sicurezza al reparto difensivo specie davanti ad una squadra giovane come l’Ajax che si presenterà al Bernabeu con il piglio di quelli che non hanno nulla da perdere. Una impresa dei lancieri è data a 7.50 su Snai.

Il Barcellona ha un po’ a sorpresa pareggiato a reti bianche in casa del Lione rischiando anche forse più del dovuto,ed ora deve prestare in ogni caso attenzione perchè è vero che il divario con i francesi è netto, ma un gol ospite potrebbe aprire scenari al momento impensabili. Anche i bookmaker sembrano pensarla così, visto che il passaggio del turno del Lione è quotato a 4.50 sempre da Snai ed in ribasso rispetto alle quotazioni immediatamente successive al sorteggio.

Chiusa questa fascia che possiamo definire come di media incertezza, passiamo infine ai match per i quali il discorso passaggio del turno rimane ancora decisamente aperto, e che purtroppo per noi comprendono anche le nostre portacolori.

La grande attesa del pubblico degli appassionati è per la sfida dello Stadium tra Juventus ed Atletico Madrid. Il 2 a 0 dell’andata per i Colchoneros ha deluso e stupito, ma la forza dei bianconeri e la spinta che il pubblico riesce a dare tengono comunque i giochi ancora aperti. Secondo Sisal infatti, la squadra di Simeone è ovviamente favorita con una quota di 1.30, ma il ribaltone della Juventus ha comunque una quota pari a 3.50 che possiamo definire “possibile”.

Per quel che riguarda la Roma invece, i giallorossi dopo il 2 a 1 dell’andata vanno ad Oporto con il minimo vantaggio, dato che un gol dei Dragoes porterebbe verso di loro la qualificazione. La gara dell’Olimpico ha evidenziato l’equilibrio tra le due squadre ed è molto probabile che la gara di ritorno sarà decisa da singoli episodi a favore dell’una o dell’altra squadra. Guardiamo quindi con fiducia al passaggio ai quarti di Dzeko e compagni, così come vi guarda anche Unibet, che lo quota a 1.52 mentre l’eliminazione è data a 2.55.

Ultima ma certamente non meno importante è l’ottavo per il quale regna la maggiore incertezza, ovvero la sfida tra Bayern Monaco e Liverpool. I bavaresi stupendo un po’ tutti sono riusciti a passare indenni da Anfield ma soprattutto senza subire alcuna rete ed ora hanno rimesso in equilibrio le quote sul passaggio del turno che in precedenza pendevano dalla parte degli inglesi. Certo per Salah e compagni ogni gol varrà doppio e non è un particolare da poco, ma Kovac ha dimostrato di saper come imbrigliare le bocche da fuoco dei Reds ed ora guarda al ritorno con molta fiducia. Chi è la favorita ? Nemmeno Eurobet lo sa, dato che il bookmaker concede la medesima quota di 1.85 ad entrambe.

A partire da martedi 5 marzo saremo quindi tutti davanti alla tv a goderci quello che sarà un bellissimo spettacolo. Nei gironi precedenti però, giusto per aumentare interesse ed attesa potremmo dare un’occhiata ad uno dei siti più esperti del settore per trovare tutti i pronostici di ogni singolo match con annotazioni statistiche, curiosità e consigli sulle partite della più bella competizione calcistica del mondo.

Foto: Shutterstock/Barni