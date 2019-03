Calcio, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma: “Sono felice di essere tornato a casa, impossibile dire di no”

Adesso è ufficiale! Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco in seguito all’eliminazione dalla Champions League contro il Porto, la società giallorossa ha presentato oggi Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma. Il tecnico laziale torna a Trigoria dopo una prima esperienza tra 2009 e 2011, durante la quale aveva persino sfiorato lo scudetto. “Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no”, queste le prime parole del nuovo allenatore giallorosso diffuse attraverso la televisione ufficiale del club. Ranieri guiderà la Roma fino al termine del campionato, con un contratto che si esaurirà quindi nel giugno 2019. L’obiettivo del 67enne di Testaccio sarà chiaramente quello di centrare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo considerato imprescindibile dal presidente Pallotta.

Nella giornata di oggi Claudio Ranieri è atterrato a Roma poco dopo le 10 e ha raggiunto il centro sportivo di Trigoria per la firma del contratto e per dirigere il primo allenamento. La voglia di riscatto del tecnico romano, reduce dalla brutta esperienza in Premier League con il Fulham ma capace in carriera di completare una delle imprese più memorabili della storia calcistica recente trascinando il Leicester alla vittoria del campionato, sarà sicuramente un’arma in più per la Roma. La società ha saggiamente scelto di affidarsi ad una persona che conosce molto bene l’ambiente avendolo frequentato sia come calciatore, sia soprattutto da allenatore. Tra gli episodi più celebri dell’ultima esperienza sulla panchina giallorossa, impossibile non ricordare la sostituzione di Totti e De Rossi durante l’intervallo di un derby poi vinto perché emotivamente troppo coinvolti nella partita. La classe e il talento di Ranieri non sono certamente in discussione, resta da vedere se il nuovo tecnico riuscirà a restituire fiducia ed entusiasmo ad una squadra che rischia di staccare definitivamente la spina dopo l’ultima delusione europea.

