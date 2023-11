Quando si gioca Roma-Lecce? Programma preciso Serie A, orario esatto, tv, streaming

La Serie A 2023/2024 sta per tornare ufficialmente in scena. La massima serie italiana è pronta a regalare nuovamente fortissime emozioni ai tanti appassionati di questo sport ma soprattutto ai tanti tifosi delle venti formazioni che stanno prendendo parte alla manifestazione. Il campionato sta viaggiando a ritmi altissimi così come le squadre che lo compongono.

Ogni giornata continua a essere interessante ed entusiasmante e ogni singolo match riserba emozioni. E chissà che anche la Roma di José Mourinho e il Lecce di Roberto D’Aversa non sfoggino prestazioni super. Domenica 5 novembre a partire dalle ore 18.00, all’interno dell’Olimpico di Roma, le due compagini giallorosse si daranno battaglia. Lukaku e compagni attualmente si trovano al nono posto a quota 14 punti: quattro le vittorie ottenute, due i pareggi e quattro le sconfitte.

Nell’ultimo match la formazione capitolina è caduta sotto l’unico colpo di Thuram contro l’Inter. La voglia di rialzarsi sarà tanta ma occhio ai pugliesi: hanno un punto in meno rispetto alla Roma (13) e hanno intenzione di ribaltare il pronostico che vede favoriti i giallorossi che si trovano nell’altra metà del campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Lecce, match valido per l’11esima giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO ROMA-LECCE (5 NOVEMBRE)

Domenica 5 novembre

Ore 18.00 – Roma-Lecce – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA ROMA-LECCE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse