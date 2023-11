Calendario Europa League calcio oggi: orari 9 novembre, programma, streaming, quali partite su TV8 e Sky

Si disputerà nella giornata odierna la quarta giornata della prima fase a gironi della UEFA Europa League 2023-2024 di calcio: oggi, giovedì 9 novembre, si terranno ben 16 incontri, dei quali 8 alle 18.45 ed altrettanti alle 21.00, che contribuiranno a delineare ulteriormente le classifiche dei raggruppamenti.

Alle ore 18.45 la Roma giocherà in casa dello Slavia Praga nel Girone G ed in caso di successo la squadra capitolina vincerebbe il raggruppamento e si qualificherebbe agli ottavi. Alle ore 21.00 l’Atalanta ospiterà lo Sturm Graz nel Gruppo D ed in caso di vittoria difenderebbe il primato e si avvicinerebbe agli ottavi.

Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta streaming su DAZN, mentre 6 match saranno fruibili su Sky Go e Now, di cui uno anche su tv8.it. Inoltre gli stessi 6 match saranno visibili in diretta tv su Sky Sport, di cui uno anche su TV8. Diretta live testuale per le partite di Atalanta e Roma su OA Sport.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 9 novembre

Ore 18.45

Ajax – Brighton – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 255, Sky Go, Now

LASK – Union SG – DAZN

Tolosa – Liverpool – DAZN, Sky Sport 254, Sky Go, Now

Rennes – Panathinaikos – DAZN

Maccabi Haifa – Villarreal – DAZN

Servette – Sheriff Tiraspol – DAZN

Slavia Praga – Roma – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, Now

Qarabağ – Leverkusen – DAZN

Ore 21.00

Friburgo – TSC – DAZN

West Ham – Olympiacos – DAZN, Sky Sport 254, Sky Go, Now

AEK Atene – Marsiglia – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, Now

Real Betis – Aris Limassol – DAZN

Rangers – Sparta Praga – DAZN

Atalanta – Sturm Graz – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, TV8, tv8.it

Sporting CP – Raków Czestochowa – DAZN

Häcken – Molde – DAZN

