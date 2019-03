Biathlon, Mondiali Oestersund 2019: nell’inseguimento maschile arriverà il terzo oro di Johannes Boe? Italiani alla garibaldina

Nell’inseguimento maschile di oggi dei Mondiali di biathlon in corso ad Oestersund tutto indica un solo grande favorito: il norvegese Johannes Boe ha vinto la sprint di ieri e partirà davanti a tutti, ma l’errore in piedi non gli consente quel vantaggio ragguardevole che gli avrebbe dato la tranquillità di poter condurre la gara in solitaria dall’avvio al traguardo.

Avversario numero uno sarà il transalpino Quentin Fillon Maillet, che tutti temevano sui quattro poligoni e che invece già ieri è andato a medaglia: se terrà le sue consuete percentuali al tiro 17″ potrebbero non essere poi così tanti da recuperare. Stesso discorso per il russo Alexander Loginov, che si candida alla medaglia.

In casa Italia l’inseguimento odierno assume diversa connotazione: Dominik Windisch parte a 1’40” dalla vetta in 27ma posizione ed il suo obiettivo deve essere quello di rimontare più posizioni possibile e fare punti per avere accesso alla mass start iridata. Thomas Bormolini deve continuare a cercare di tenere alte le percentuali per ovviare ad una forma sugli sci non al top.

Discorso diverso per Lukas Hofer, che ha compromesso ieri al poligono probabilmente anche la gara odierna: dovrà provare a guadagnare su tanti atleti, anche se a lui non servono punti per la mass start, dato che avrà un posto tra quelli per i primi quindici della classifica generale.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Federico Angiolini