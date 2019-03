Biathlon, Mondiali Oestersund 2019: le pagelle della sprint maschile. Boe non tradisce, Italia knock out

Il norvegese Johannes Boe vince la medaglia d’oro nella 10 km sprint maschile dei Mondiali di biathlon e può proseguire nel suo obiettivo di sette medaglie, dato che domani scatterà davanti a tutti. Secondo posto per russo Alexander Loginov, terzo il transalpino Quentin Fillon Maillet. In casa Italia giornata da dimenticare. Di seguito le pagelle della gara odierna.

PAGELLE SPRINT MASCHILE MONDIALI BIATHLON

Johannes Boe (Norvegia), 9: seconda gara, seconda medaglia. D’oro, per giunta: unico neo l’errore in piedi, che non gli premette di partire con margine rassicurante domani, dove comunque resta il favorito per la medaglia d’oro.

Alexander Loginov (Russia), 8.5: bene al poligono, ma paga troppo dal rivale sugli sci. Perde infatti l’oro nell’ultimo giro, ma l’argento, al maschile, almeno al momento sembra essere l’unico metallo per cui poter competere.

Quentin Fillon Maillet (Francia), 9: tutti lo temevano sui quattro poligoni, lui si prende la medaglia nella sprint. La sorpresa positiva di giornata, potrà essere avversario duro da sconfiggere per Boe.

Dominik Windisch (Italia), 6: troppi errori al poligono, fa 14 punti, pochi per poter pensare di accedere alla mass start. Domani dovrà essere una gara in totale attacco, per rimontare il più possibile.

Thomas Bormolini (Italia), 6: deve essere sempre preciso così per provare ad andare a punti. Al momento palesa una condizione non ottimale sugli sci, a cui deve ovviare con un tiro invidiabile.

Lukas Hofer (Italia), 4: cinque errore su dieci, davvero troppi. Compromette anche l’inseguimento di domani, dove al massimo potràà ambire a fare qualche punto per la classifica, ma di certo non era questo l’obiettivo ad inizio rassegna iridata.

Giuseppe Montello (Italia), 4.5: doveva essere preciso al poligono per ovviare alla non ottimale condizione sugli sci, ma il 70% odierno rispecchia la media stagionale e non gli consente l’accesso all’inseguimento di domani.

Foto: Federico Angiolini