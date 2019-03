Biathlon, Mondiali Oestersund 2019: Johannes Boe nell’individuale per la quarta medaglia e la Coppa di specialità

Per gli standard ai quali ci ha abituato, il norvegese Johannes Boe una gara in questi Mondiali di biathlon l’ha già sbagliata, buttando l’oro all’ultimo poligono nella pursuit. Per questo motivo domani, mercoledì 13 marzo, alle ore 16.10, sarà ancora una volta lui il favorito numero uno alla conquista della medaglia d’oro nella 20 km individuale maschile.

Oltre all’obiettivo, dichiarato alla vigilia della rassegna iridata, di conquistare sette medaglie in altrettante gare ad Oestersund, domani il norvegese avrà anche voglia di portare a casa la Coppa del Mondo di specialità, dove nelle uniche due prove fin qui disputate ha accumulato un margine di appena 10 punti sull’austriaco Simon Eder.

I due però hanno fatto scelte diverse per la gara: il norvegese ha optato per il secondo gruppo ed avrà il pettorale 53, mentre l’austriaco ha scelto il terzo e partirà col numero 89. Occhio ai francesi, con Martin Fourcade che sulla carta potrebbe essere il suo antagonista numero uno per l’oro, ma il transalpino partirà col 43.

Altro francese da inserire tra i favoriti è Quentin Fillon Maillet, domani col 59, già vincitore di due bronzi, mentre il russo Alexander Loginov sarà il primo dei grandissimi nomi a partire, col 33, appena prima del tedesco Benedikt Doll. Gli altri favoriti: i norvegesi Vetle Christiansen e Tarjei Boe partiranno rispettivamente col 75 e con l’83.

Questi i pettorali degli italiani: nel primo gruppo con il 5 Thierry Chenal, nel secondo gruppo con il 29 Lukas Hofer e con il 56 Dominik Windisch, mentre sarà nel terzo gruppo Thomas Bormolini, al via con il 76. Nel complesso i concorrenti per il titolo iridato saranno ben 103.

Foto: Federico Angiolini