Biathlon, Lisa Vittozzi mette le mani sulla Coppa del Mondo! Strappo quasi decisivo su Olsbu e Kuzmina, è duello azzurro con Wierer!

Lisa Vittozzi oggi festeggia triplo: si è messa al collo un fantastico argento nell’individuale dei Mondiali (sua prima medaglia iridata escludendo le staffette), ha alzato al cielo la Coppa del Mondo di specialità e soprattutto ha allungato le mani sulla Sfera di Cristallo generale. La sappadina è stata strepitosa a Oestersund e ha confezionato una gara sublime dopo avere faticato tra sprint e inseguimento negli ultimi giorni: ha coperto tutti i bersagli al poligono realizzando un 20 su 20 celestiale e in assoluto controllo, ha tagliato il traguardo in seconda posizione soltanto alle spalle della Campionessa Olimpica Hanna Oeberg e ha operato uno strappo importante nella classifica generale di Coppa quando mancano soltanto quattro gare al termine della stagione.

I conti sono presto fatti. La 24enna è salita a quota 818 punti contro i 792 di Dorothea Wierer, il testa a testa con l’altra azzurra recita 790 a 756 se si considerano gli scarti. La slovacca Anastasiya Kuzmina (718, 713 con gli scarti) e la norvegese Marte Olsbu (717, 706) si sono ulteriormente distaccate e il vantaggio sembra essere importante visto che per concludere l’inverno mancano soltanto due mass start, una sprint e un inseguimento (la partenza in linea che concluderà questi i Mondiali e le ultime tre gare in programma a Oslo il prossimo fine settimana). Lisa Vittozzi oggi ha dato prova della sua classe cristallina con la massima precisione al tiro accompagnata però anche da un eccellente passo sugli sci, il connubio perfetto per fare la differenza nel biathlon.

Sia chiaro: non si può ancora festeggiare ma Olsbu e Kuzmina sembrano ormai davvero molto lontane, tutto lascia presagire a un duello pirotecnico in casa Italia tra Vittozzi e Wierer. Il nostro Paese non ha mai vinto la Coppa del Mondo generale in questo sport e mai come questa volta ci siamo vicini, la lotta intestina tra le due fuoriclasse è ufficialmente partita e ne vedremo davvero delle belle: Lisa sembra più in forma ma Dorothea ha dalla sua l’esperienza e chissà che non tiri fuori il coniglio dal cilindro nella mass start della rassegna iridata per rendere l’ultima tappa ancora più avvincente.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO

Foto: Federico Angiolini