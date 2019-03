Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Soldeu 2019: Sofia Goggia punta alla vittoria in discesa

Ultima discesa della stagione per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso sorpasso.

Una vittoria, però, che è anche il grande obiettivo di Sofia Goggia. Da quando è tornata a gareggiare, la bergamasca è sempre salita sul podio nelle prove veloci disputate, con l’unica eccezione della discesa dei Mondiali di Are. Un successo che Goggia ha ritrovato in quel di Crans-Montana e che l’azzurra vuole ripetere anche in quel di Soldeu, dove andrà a caccia della doppietta con il superG.

Sempre dall’Austria arriva un’altra rivale di Goggia ed è probabilmente la più pericolosa, visto che Stephanie Venier si è imposta nella seconda prova cronometrata. Proprio dopo le prove grande attesa per le tedesche Kira Weidle e Michaela Wenig, che sono andate molto bene e poi soprattutto alle svizzere Corinne Suter, Johana Haehlen e Jasmine Flury.

In casa Italia non solo Sofia Goggia. Ci sono altre tre azzurre che domani prenderanno il via in discesa. Nadia Fanchini è andata molto bene nella seconda prova di discesa (secondo posto) e punta al podio. Un obiettivo che possono avere anche Nicol Delago e Federica Brignone, che proprio su questa pista ha centrato la vittoria in supergigante nel 2016.

Foto: Pier Colombo