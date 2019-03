Basket femminile, Final Eight Coppa Italia 2019: Ragusa-Schio semifinale d’alto bordo, il Geas lancia la sfida a Venezia

Tempo di semifinali per la Coppa Italia 2019 al femminile: al PalaLupe di San Martino di Lupari, con la società di casa già uscita di scena, sono in quattro a giocarsi l’accesso all’ultimo atto, con tre conferme e una sorpresa.

La semifinale più attesa resta senz’altro quella tra Ragusa e Schio, che ad oggi occupano la seconda posizione assieme in Serie A1. Ragusa ha eliminato con una buona partita Vigarano, aiutata dalla buona vena delle americane e di Chiara Consolini, mentre Schio ha trovato più di una difficoltà contro una mai doma Lucca, prima di mettere in cassaforte il successo pur senza Allie Quigley, tenuta fuori nella rotazione delle straniere per far posto al trio Gemelos-Lisec-Gruda. L’ultima arrivata in terra scledense, però, potrebbe tornare agli ordini di coach Pierre Vincent nell’importante sfida alla Virtus Eirene. In stagione regolare si è avuta una vittoria per parte, ed entrambe le volte a prevalere è stata la formazione di casa. Dovendo scegliere, il pronostico pende leggermente dalla parte del Famila, che però sa di dover affrontare un compito non semplice.

A sorpresa non c’è Broni a sfidare l’Umana Reyer Venezia: questo perché il Geas Sesto San Giovanni è riuscito nell’impresa di eliminarla, con una grande prestazione di squadra contrapposta al fatto che, per l’Elcos, ha segnato soltanto il quintetto base. E dire che la formazione rossonera non doveva nemmeno essere presente, perché in origine c’era Napoli. La fine della Dike, però, ha aperto le porte allo storico club che ha sede vicino Milano, con gli effetti che sono ora noti a tutti. Di fronte, però, stavolta c’è la molto più quotata Venezia, che è forse la vera favorita per vincere lo scudetto e che presenta un roster profondo, compatto e che può trovare diverse guide (nei quarti di finale, per esempio, è stata LaToya Sanders, da poco tempo alla Reyer, ma già in grado di fornire un impatto prezioso). Le veneziane appaiono chiaramente favorite, ma mai sottovalutare cosa c’è nel cuore di Arturi e compagne.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo