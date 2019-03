Basket femminile, Coppa Italia 2019: Ragusa in trionfo! La Passalacqua batte in finale Sesto San Giovanni

La Passalacqua Ragusa ha vinto la Coppa Italia 2019. Le siciliane hanno sconfitto nettamente in finale l’Allianz Sesto San Giovanni per 77-61 al termine di una finale che Consolini e compagne hanno sempre avuto in controllo. Si tratta del secondo trionfo nella sua storia per Ragusa, dopo la vittoria nel 2016; mentre per Sesto San Giovanni si interrompe comunque un cammino straordinario. Il Geas ha stupito tantissimo, arrivando a rigiocare una finale dopo l’ultima giocata addirittura nel 1973.

MVP della finale una strepitosa Dearica Hamby, che ha messo a referto un’imperiosa doppia doppia da 26 punti e 14 rimbalzi. Importanti per Ragusa anche i 15 punti di Jillian Harmon e i 13 di Chiara Consolini. A Sesto San Giovanni non sono bastati i 13 punti di Brooque Williams e gli 11 di Giuditta Nicolodi.

Inizio di partita equilibrato e con Sesto San Giovanni che va avanti di tre punti (9-6) con i liberi di Lloyd. Ragusa, però, piazza un break di 9-0 e solo Nicolodi tiene attaccato il Geas alla partita Nel finale di quarto si scatena Hamby e Ragusa chiude alla prima sirena avanti 22-14. Il secondo quarto si apre subito con un parziale di 8-0, che mette quasi in ghiaccio la vittoria delle siciliane (30-14). All’intervallo la Passalacqua è avanti 40-25.

Al rientro dagli spogliatoi Nicolodi e Brunner danno la scossa alle lombarde, con il Geas che si porta sul -10 (42-32). La Passalacqua si mantiene sulla doppia cifra di vantaggio, ma non riesce a dare il colpo di grazie all’Allianz. Dall’altra parte Sesto San Giovanni non molla e Brunner segna anche il -7 (57-50). Il finale di quarto, però, premia Ragusa, che chiude avanti 63-50. Consolini e Hamby firmano subito l’allungo ad inizio ultimo quarto e Ragusa tocca il +17. Sesto San Giovanni non ha più la forza di rimontare e parte la festa della società siciliana.

Questo il tabellino della partita

PASSALACQUA RAGUSA – ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 77-61 (22-14, 18-11, 23-25, 14-11)

Ragusa: Harmon 15, Soli 4, Hamby 26, Kuster 2, Consolini 13, Romeo 5, Cinili 6, Gatti, Formica, Gianolla

Sesto San Giovanni: Loyd 10, Williams 13, Ercoli, Brunner 9, Arturi 8, Schieppati, Verona 2, Panzera 5, Barberis 3, Nicolodi 11

