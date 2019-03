Basket, Dairis Bertans lascia Milano e tenta l’avventura in NBA ai New Orleans Pelicans

L’Olimpia Milano ha conquistato ieri una vittoria fondamentale per il proprio cammino in Eurolega superando in trasferta il Khimki Mosca. Il successo è arrivato nonostante l’assenza di uno dei migliori giocatori della formazione allenata da Simone Pianigiani in questa stagione: Dairis Bertans. Secondo le ultime indiscrezioni, il lettone non sarebbe tornato in Italia dopo la sfida persa in Montenegro con la propria nazionale e sarebbe ad un passo dal cominciare una nuova avventura in NBA con la maglia dei New Orleans Pelicans. La formazione allenata da Alvin Gentry è ormai lontana dai playoff e si sta dimostrando interessata a sperimentare diverse opzioni in vista della prossima stagione, nella quale dovrà molto probabilmente fare a meno di Anthony Davis.

L’accordo dovrebbe prevedere un’opzione da parte di Milano in caso di ritorno del giocatore in Europa. L’Olimpia perderà sicuramente una pedina importante per il finale di stagione: Bertans è infatti al momento il miglior tiratore da tre punti dell’intera Eurolega, con un notevole 53.62%, e stava viaggiando ad una media di 6.4 punti a partita. Se l’affare dovesse andare in porto, il giocatore lettone raggiungerebbe in NBA il fratello minore Davis (in forza ai San Antonio Spurs) e i connazionali Kristaps Porzingis, alle prese con un lungo infortunio, e Rodions Kurucs. L’accordo sembra essere ormai raggiunto, si attende soltanto l’ufficialità.

