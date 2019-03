Basket, 21^ giornata Serie A 2019: Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff, vittorie per Cremona, Avellino e Venezia

Restano soltanto due partite alla conclusione della 21^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena quattro sfide, aperte tutte dal commosso ricordo di Alberto Bucci. Venezia e Cremona hanno rispettato le attese della vigilia superando Sassari e Pistoia e confermandosi in seconda e in terza posizione. Successo importantissimo per Avellino, che è salita al quarto posto avendo la meglio contro Varese. Infine Cantù ha centrato contro la Virtus Bologna la sesta vittoria consecutiva rilanciandosi a pieno titolo nella lotta playoff. Stasera in campo Brescia e Trento, mentre domani chiuderanno la giornata Reggio Emilia e la capolista Milano.

AVELLINO-VARESE 76-71 (15-27; 30-53; 54-62)

Autentica impresa quella realizzata dalla formazione irpina, che ha sconfitto in rimonta gli uomini di Attilio Caja confermandosi al quarto posto in classifica. Trascinata da Caleb Green (19 punti e 10 rimbalzi) e Demonte Harper (14 punti), la squadra guidata da Nenad Vucinic ha conquistato un successo impensabile dopo la prima metà di gara. Gli ospiti infatti hanno cominciato fortissimo portandosi addirittura sul +14 (5-19) dopo appena sette minuti e allungando sul 30-53 all’intervallo. Una ripresa da incubo per la formazione biancorossa, con soli 18 punti segnati tra terzo e nel quarto periodo, ha permesso ai padroni di casa di riaprire completamente la partita e di trovare il sorpasso nell’ultimo minuto grazie ai canestri di Harper e del nuovo arrivato Ike Udanoh (10 punti in 22 minuti). Aleksa Avramovic (14 punti) e Tyler Cain (11 punti) gli unici in doppia cifra per Varese.

CANTÙ-VIRTUS BOLOGNA 96-94 (20-22; 42-42; 68-62)

Prosegue lo straordinario momento di forma della compagine brianzola, ancora imbattuta nel girone di ritorno. La formazione allenata da Nicola Brienza ha infilato il sesto successo consecutivo superando una Virtus Bologna combattiva nonostante la settimana decisamente complicata, con le voci di esonero per Sacripanti. Dopo un primo tempo ad alta intensità, sempre giocato sul filo dell’equilibrio e chiuso sul 42-42, la squadra di casa ha trovato un piccolo allungo nel terzo quarto grazie ad uno scatenato Davon Jefferson (27 punti). In avvio di ultimo periodo, Cantù è riuscita a tenere a distanza gli ospiti grazie ai canestri di Frank Gaines (23 punti) e Gerry Blakes (18 punti), ma un incontenibile Kevin Punter (36 punti) ha rimesso in parità il punteggio (88-88) entrando negli ultimi quattro minuti. A fare la differenza nel concitato finale una pesantissima palla persa da Punter e la precisione di Gaines dalla lunetta.

CREMONA-PISTOIA 90-80 (22-26; 51-45; 68-66)

Favori del pronostico rispettati da parte della formazione lombarda che ha dovuto faticare più del previsto per superare il fanalino di coda del campionato. Dopo un avvio di partita non particolarmente brillante (22-26), gli uomini di Meo Sacchetti hanno reagito nel secondo parziale portandosi all’intervallo sul 51-45. Pistoia però non si è arresa ed è rimasta aggrappata alla sfida grazie ai canestri di Tony Mitchell (21 punti) e Blaz Mesicek (21 punti) e alla straripante forza sotto canestro di Ousman Krubally (19 punti e 13 rimbalzi). Sei punti consecutivi di un eccellente Michele Ruzzier (20 punti) e la tripla di Andrew Crawford (23 punti) hanno scavato il divario decisivo nel finale, regalando il successo ai padroni di casa.

VENEZIA-SASSARI 98-90 (27-23; 54-38; 75-61)

Successo piuttosto agevole per la formazione allenata da Walter De Raffaele, chiamata a riscattare la pessima prestazione in Champions League sul campo del Nizhny Novgorod in settimana. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha resistito nel primo quarto (27-23), prima di scivolare in doppia cifra di svantaggio prima dell’intervallo con un parziale di 13-0 firmato interamente da Julian Stone (24 punti con 8/11 dal campo) e Mitchell Watt (17 punti). Nella ripresa la squadra di casa ha controllato senza difficoltà l’ampio margine, lasciando riavvicinare la formazione sarda soltanto nel finale di partita. Jaime Smith (21 punti) l’unica nota positiva della serata per Sassari.

RISULTATI 21^ GIORNATA

Alma Trieste – VL Pesaro 105-68

Happy Casa Brindisi – Fiat Torino 96-89

Sidigas Avellino – Openjobmetis Varese 76-71

Acqua San Bernardo Cantù – Segafredo Virtus Bologna 96-94

Vanoli Cremona – OriOra Pistoia 90-80

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari 98-90

Germani Basket Brescia – Dolomiti Energia Trento (ore 20.45)

Grissin Bon Reggio Emilia – AX Armani Exchange Olimpia Milano (domani ore 20.30)

CLASSIFICA

Milano* 34; Venezia 30; Cremona 28; Avellino, Brindisi 26; Varese 24; Trieste, Cantù 22; Trento*, Virtus Bologna 20; Sassari, Brescia* 18; Pesaro, Torino 12; Reggio Emilia*, Pistoia 10.

* = una partita in meno

