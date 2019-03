Basket, 20a giornata Serie A 2019: Venezia sbanca Bologna nell’anticipo, successo in rimonta degli uomini di De Raffaele

Spettacolare rimonta di Venezia sul campo della Virtus Bologna nell’anticipo della 20a giornata della Serie A 2018-2019 di basket. La formazione allenata da Walter De Raffaele si è fatta trovare pronta alla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta dedicata alle Final Eight di Coppa Italia e alla Nazionale, imponendosi con il punteggio di 76-77 sulla compagine emiliana. Decisive per l’esito finale dell’incontro sia l’intensità messa in campo dagli ospiti nella ripresa, sia soprattutto la superiorità complessiva della rosa a disposizione del tecnico toscano. La vittoria consolida la seconda posizione in classifica della Reyer alle spalle di Milano e rappresenta un’importante iniezione di fiducia in vista degli ottavi di finale di Champions League, in programma in settimana per entrambe le formazioni scese in campo questa sera. MarQuez Haynes (17 punti) e Mitchell Watt (15 punti) sono risultati fondamentali per il successo ospite, mentre Pietro Aradori (18 punti) non è riuscito ad impedire la sconfitta della Virtus.

Dopo una partenza aggressiva di Venezia (5-10), Bologna prende in mano le operazioni e chiude in vantaggio il primo periodo (22-16). Nel secondo quarto il divario si amplia ulteriormente e una tripla di Punter vale il +12 (39-27) in favore dei padroni di casa. La Reyer sembra in difficoltà e il primo tempo termina con gli uomini di Sacripanti stabilmente in vantaggio (41-30). La ripresa si apre con Bologna apparentemente in controllo della partita: Kravic e Taylor tengono a distanza gli ospiti e anche alla fine del terzo parziale Pietro Aradori e compagni conservano un buon margine (63-54). Nell’ultimo quarto un gioco da tre punti di Cournooh vale il +11 in favore dei padroni di casa a cinque minuti dalla sirena (70-59). La vittoria sembra ormai acquisita, ma un parziale di 9-0 chiuso da una tripla di De Nicolao riapre improvvisamente la partita (70-68). L’inerzia della sfida cambia inesorabilmente e nell’ultimo minuto Venezia completa il sorpasso grazie a Bramos e Watt ipotecando il successo.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA – UMANA REYER VENEZIA 76-77 (22-16; 19-14; 22-24; 13-23)

Segafredo Virtus Bologna – Punter 16, Martin 3, Moreira 7, Pajola 1, Taylor 11, Baldi Rossi, Kravic 8, Aradori 18, M’Baye 7, Cournooh 5. All. Sacripanti

Umana Reyer Venezia – Haynes 17, Stone 5, Bramos 8, Tonut 4, De Nicolao 8, Vidmar 6, Washington 10, Biligha 2, Mazzola 2, Cerella, Watt 15. All. De Raffaele

