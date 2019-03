Rugby a 7, World Series Las Vegas 2019: completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda ed Australia

Oggi è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella serata appena trascorsa all’ultima tornata della fase a gironi, mentre a partire da stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta.

Risultati della fase a gironi

20:30 Finale Galles 7s 14 7 7 Scozia 7s 19 12 7 20:52 Finale Figi 7s 15 5 10 Australia 7s 26 12 14 21:14 Finale Canada 7s 19 7 12 Samoa 7s 26 19 7 21:36 Finale Nuova Zelanda 7s 19 14 5 Spagna 7s 7 0 7 21:58 Finale Argentina 7s 19 12 7 Kenya 7s 24 12 12 22:26 Finale USA 7s 19 12 7 Francia 7s 10 0 10 22:48 Finale Giappone 7s 19 5 14 Cile 7s 7 7 0 23:10 Finale Inghilterra 7s 12 5 7 Sudafrica 7s 29 10 19

Classifiche della fase a gironi

Pool A P W D L PD PTS 1 Nuova Zelanda 3 3 0 0 59 9 2 Samoa 3 2 0 1 -21 7 3 Spagna 3 0 1 2 -17 4 4 Canada 3 0 1 2 -21 4

Pool B P W D L PD PTS 1 Argentina 3 2 0 1 -1 7 2 USA 3 2 0 1 23 7 3 Francia 3 1 0 2 13 5 4 Kenya 3 1 0 2 -35 5

Pool C P W D L PD PTS 1 Sudafrica 3 2 1 0 43 8 2 Inghilterra 3 2 0 1 24 7 3 Giappone 3 1 0 2 -33 5 4 Cile 3 0 1 2 -34 4