Hockey ghiaccio, Alps 2019: Asiago si aggiudica lo scontro diretto con Ritten, colpo di Milano in casa di Vipiteno, vittoria di Valpusteria, Cortina perde ai rigori, disfatta Fassa

Serata ricca di match di Alps League quella di oggi. Su tutti lo scontro diretto per il quarto posto in classifica tra Ritten e Asiago, vinto dagli ospiti con il punteggio di 5-4. L’altro derby di giornata, Vipiteno-Milano, ha visto la clamorosa vittoria dei meneghini per 3-2, che restano penultimi. Valpusteria continua a vincere, stavolta a Kitzbuhel per 4-3 al supplementare. Cortina cede ai rigori con gli austriaci del Feldkirch dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, mentre finisce in disfatta per Fassa, disintegrata in casa dagli sloveni dello Jesenice per 10-0.

Arriva la terza sconfitta consecutiva per i Buam, forse quella più cocente, in favore della Migross che si avvicina al quarto posto, garantendosi l’accesso diretto ai quarti della competizione. Sblocca le marcature per gli ospiti Federico Benetti al 4′ del primo tempo, cui segui poco dopo il raddoppio firmato da Matteo Tessari in situazione di powerplay. Il secondo periodo e un continuo botta e risposta con i padroni di casa che accorciano tre volte lo svantaggio e che vengono ricacciati indietro altrettante volte: al gol di Julian Kostner risponde quello di Anthony Bardaro, la rete di Daniel Tudin viene vanificata da Davide Dal Sasso, mentre a Thomas Spinell ribatte in avvio ultimo terzo Matteo Tessari. A nulla vale lo squillo di Marcus Spinell a 5 minuti dal termine, se non a rendere il passivo meno amaro.

La sorpresa di serata la riserva Milano, in grado di espugnare tra lo stupore generale il campo di Vipiteno. I Broncos trovano il vantaggio al 9′ con Paolo Bustreo, lanciato a rete da Luca Felicetti. Gli ospiti si svegliano di colpo nella seconda frazione con il russo Andrei Ivanov che realizza due gol in una manciata di secondi e Tommaso Terzago, che al 10′ regala il 3-1 ai suoi. Il Wipptal rientra in corsa al 16′ grazie alla marcatura di Tobias Kofler, ma Milano tiene botta per tutta la terza ripresa e conquista tre punti insperati alla vigilia.

Soffre ma porta a casa l’ennesimo successo Valpusteria in casa del Kitzbuhel all’overtime. Sblocca l’incontro Thomas Mader per gli austriaci al 12′, ma i Lupi la ribaltano nel secondo tempo con la doppietta di Gianluca March, cui pareggia Patrick Bolterle. La capolista indiscussa si riporta avanti al 15′ con Felix Brunner, però i padroni di casa non mollano e ristabiliscono l’equilibrio a metà ultimo terzo con lo statunitense Peter Lenes. La partita va al supplementare e viene decisa dal sigillo in superiorità numerica di Markus Gander che regala altri due punti alla sua squadra.

Tanto equilibrio tra Cortina e Feldkirch: gli italiani sono i primi a muovere la retina dopo appena 16” con il canadese Mathieu Ayotte, gol che viene bilanciato dalla rete al 17′ di Martin Mairitsch. Gli ampezzani rimettono un piede avanti al 7′ della seconda frazione grazie alla marcatura di Devin DiDiomete, ma gli ospiti ricuciono nuovamente al 6′ del terzo periodo ancora con Mairitsch. Dopo un overtime a reti bianche, l’incontro viene deciso ai rigori, dove a spuntarla è Feldkirch. 19ma sconfitta consecutiva per Fassa: i Falcons crollano in casa sotto i colpi degli sloveni dello Jesenice. Le reti nell’ordine sono di Gasper Sersen, Jaka Sodja, Erik Pance (doppietta), Luka Basic, Miha Brus, Tadej Cimzar, Erik Svetina (doppietta), Nejc Stojan. Per la classifica completa della regular season di Alps League clicca QUI.

Foto: Carola Semino