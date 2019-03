ATP Masters 1000 Indian Wells 2019, sorteggiato il tabellone. Federer nel lato di Nadal, abbastanza sfortunati gli italiani. Possibile terzo turno Djokovic-Kyrgios

Masters 1000, si ricomincia. Il mese di marzo, come ormai da tradizione, è interamente occupato da due tornei di durata anomala, una settimana e mezza: Indian Wells e Miami, i primi due grandi appuntamenti dell’anno dopo gli Australian Open di gennaio. Questa notte è stato sorteggiato il tabellone maschile di Indian Wells.

La sorte non è stata realmente benevola con nessuno dei big: Novak Djokovic, numero uno del mondo, potrebbe vedersela al terzo turno con Nick Kyrgios, e viste le recenti prestazioni dell’australiano c’è da scommettere che un’eventuale sfida contro il serbo regalerebbe scintille a non finire. Nella parte alta del tabellone c’è anche Alexander Zverev: il tedesco potrebbe affrontare suo fratello Mischa al secondo turno, con la possibilità di uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il sudafricano Kevin Anderson nei quarti. A proposito di Tsitsipas, va detto che potrebbe arrivare un’affascinante sfida con una delle maggiori promesse del tennis mondiale, il canadese Felix Auger-Aliassime, al secondo turno.

Nella parte bassa, invece, salta subito all’occhio il fatto che Roger Federer possa incontrare in semifinale Rafael Nadal, se entrambi non inciampano prima. Lo svizzero potrebbe affrontare subito il nostro Andreas Seppi e poi uno tra il connazionale Stan Wawrinka e l’ungherese Marton Fucsovics, che nell’ultimo anno si è quasi abbonato agli accoppiamenti con Federer. Quanto al maiorchino, sembrerebbe sulla strada dell’argentino Diego Schwartzman al terzo turno e del belga David Goffin agli ottavi, mentre tutto lascia pensare che in quello spot del tabellone i quarti di finale siano già prenotati da uno tra John Isner e, dovesse mostrare un buono stato di forma, Tomas Berdych: a favore dell’americano va la testa di serie numero 9, per il ceco valgono invece i risultati dell’inizio di stagione.

Non fortunatissimi gli italiani: di Andreas Seppi s’è già parlato in relazione a Federer, ma nemmeno il primo turno contro il tedesco Peter Gojowczyk è al riparo da trappole. Un po’ più in alto nel tabellone c’è Fabio Fognini, che approfitta della testa di serie numero 16 per avere un bye al primo turno e debuttare contro il rumeno Marius Copil o un qualificato (certo, dovesse passare Copil sarebbe spettacolo assicurato). Eventualmente, il terzo turno lo opporrebbe al britannico Kyle Edmund prima di passare anch’egli dalle forche caudine provenienti da Basilea negli ottavi. Nella parte alta, invece, Matteo Berrettini ha subito un ostacolo da non sottovalutare, l’americano Sam Querrey, per poi potenzialmente incrociare il canadese Milos Raonic al secondo turno. Infine, Marco Cecchinato, che affronta Indian Wells da numero 1 d’Italia, dopo il bye al primo turno giocherà contro uno tra il bosniaco Damir Dzumhur e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. In proiezione, c’è un’interessante sfida contro il francese Gael Monfils (già vista ad Amburgo lo scorso anno), che potrebbe mettere in palio un appuntamento con Djokovic agli ottavi.

Foto: action sports / Shutterstock