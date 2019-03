MotoGP, GP Qatar 2019: orari e programma del fine settimana a Losail. Come vedere le gare in tv e streaming

Finalmente ci siamo! In questo fine settimana prende il via ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019, come sempre con il classico esordio in notturna nel deserto di Losail per il Gran Premio del Qatar. La prima gara dell’anno chiude la lunga pausa invernale e darà il via ai 19 appuntamenti di un campionato che si annuncia quanto mai avvincente e combattuto. Il campione del mondo Marc Marquez (reduce da tre titoli uno dietro l’altro) è pronto per vincere ancora, ma gli avversari non mancheranno.

La Ducati presenta la temibile coppia composta da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, quindi la Yamaha con Valentino Rossi e Maverick Vinales, senza dimenticare un Jorge Lorenzo che sbarca in Honda senza la minima intenzione di fare da spettatore. La tappa di esordio ci permetterà di valutare anche come avranno impattato con il Mondiale 2019 Franco Morbidelli con la sua nuova Yamaha Petronas, Andrea Iannone in Aprilia e Francesco “Pecco” Bagnaia nel team Ducati Pramac.

Andiamo a conoscere nel dettaglio il programma completo del weekend di Losail. Di seguito il calendario dell’evento, che sarà trasmesso in diretta tv esclusiva di Sky Sport, con la differita su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OA Sport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione.

PROGRAMMA GP QATAR 2019 MOTOGP

Venerdì 8 marzo

ore 13.40-14.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta su SkySport MotoGP (canale 208)

ore 18.00-18.45, Moto GP, Prove libere 2, diretta su SkySport MotoGP

Sabato 9 marzo

ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta su SkySport MotoGP

ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta su SkySport MotoGP

ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifiche 1, diretta su SkySport MotoGP

ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifiche 2, diretta su SkySport MotoGP

Domenica 10 marzo

ore 13.40-14.00, MotoGP, Warm Up, diretta su SkySport MotoGP e SkySport1 (canale 201)

ore 18.00, MotoGP, Gara, diretta su SkySport MotoGP e SkySport1 (canale 201)

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

Sabato 17 marzo

ore 19.00 MotoGP, Qualifiche, sintesi

Domenica 18 marzo

ore 21.15, MotoGP, Gara, differita

