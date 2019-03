Jorge Lorenzo MotoGP, GP Qatar 2019: “Non sono ancora ok con il polso, dovrò recuperare il tempo perso”

È un Jorge Lorenzo tranquillo, nonostante tutto, quello che ha parlato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019. Il maiorchino, dopo la frattura dello scafoide di qualche settimana fa, sbarca a Losail senza troppe certezze sulla sua condizione fisica, né si fa troppe illusioni sul suo weekend in MotoGP. “Effettivamente negli ultimi sei mesi sono stato un po’ sfortunato (non vanno dimenticati anche gli infortuni ai tempi della Ducati tra Aragon e Buriram ndr) e non mi sono mai sentito al 100% della mia condizione, ma mi sto avvicinando. Credo, realisticamente, di avere bisogno ancora di un mese per sentirmi meglio e poter spingere al massimo. Sono sicuro che giorno dopo giorno potrò crescere e sono fiducioso, dato che la Honda mi asseconderà portando diversi accorgimenti per rendermi la vita più semplice. Per questo fine settimana non ho troppe certezze, per cui proverò a fare il massimo e concludere più in alto possibile”.

Nel 2017 lo sbarco in Ducati dalla Yamaha, ora l’approdo in Honda. Tre moto in pochi anni e uno stile di guida che dovrà nuovamente essere modificato. “Ho capito che avrò a che fare con una moto completamente diversa rispetto alla precedente. Non esiste, ovviamente, quella perfetta, ma posso dire che mi sia piaciuta sin dal primo momento. Abbiamo a disposizione un buon pacchetto, per cui non dovremo fare altro che procedere sulla giusta direzione”.

Il livello della nuova Honda sembra importante, secondo lo spagnolo, ed i motivi arrivano anche dal motore. “Dai primi test ho potuto appurare che la Honda ora abbia un motore più potente rispetto al passato che sprigiona maggiore velocità. A livello di accelerazione, inoltre, sono stati fatti dei passi in avanti e li potremo vedere già da questo weekend. Purtroppo non ho potuto fare molto nei test pre-stagionali per colpa del mio infortunio, per cui dovrò recuperare il tempo perso. Già nei prossimi giorni dovrò lavorare al meglio”.

Foto: Valerio Origo