Rapid Vienna-Inter oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Oggi giovedì 14 febbraio si gioca Rapid Vienna-Inter, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri ricominciano la propria avventura in Europa dopo essere stati retrocessi dalla Champions League, il terzo posto nel girone alle spalle di Barcellona e Tottenham ha costretto i ragazzi di Luciano Spalletti a ripartire dalla seconda competizione continentale per importanza e ora l’obiettivo è quello di farsi strada per cercare di raggiungere le fasi finali e lottare per il titolo.

La compagine meneghina, terza in campionato e nell’ultimo weekend tornata al successo dopo un preoccupante digiuno, sarà impegnata sul campo della formazione austriaca che di fronte al proprio pubblico cercherà di impensierire Icardi e compagni. L’Inter partirà con tutti i favori del pronostico ma non può permettersi di sottovalutare un avversario comunque di spessore, la fascia di capitano è stata assegnata al portiere Handanovic ed è dunque stato detronizzato l’attaccante Icardi che sembra ai ferri corti con la società in merito al rinnovo di contratto.

I nerazzurri dovranno cercare di ottenere un risultato importante per poi affrontare in maniera più serena l’incontro di ritorno in programma la prossima settimana a San Siro: l’obiettivo è chiaramente quello di qualificarsi agli ottavi di finale e continuare a inseguire il trofeo, l’unico raggiungibile visto che la Juventus è lontana in campionato e che si è già stati eliminati dalla Coppa Italia. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Rapid Vienna-Inter, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

RAPID VIENNA-INTER, EUROPA LEAGUE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

18.55 Rapid Vienna-Inter

RAPID VIENNA-INTER, EUROPA LEAGUE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Shutterstock