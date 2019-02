Vuelta ao Algarve 2019: il percorso e le cinque tappe ai raggi X. Due arrivi in salita e una cronometro

Si infiamma il calendario del ciclismo europeo: iniziano ad esserci gare in ogni dove. In settimana ci si sposta anche in Portogallo, per la 45ma edizione della Volta ao Algarve em Bicicleta: appuntamento dal 20 al 24 febbraio per una corsa che ha visto trionfare nella passata edizione il polacco Michal Kwiatkowski. Albo d’oro di tutto livello, nel quale figurano Alberto Contador e Geraint Thomas, entrambi vincitori del Tour de France.

Queste le cinque tappe in programma:

20/02 – Tappa 1: Portimão – Lagos, 199,1 km

21/02 – Tappa 2: Almodôvar – Fóia, 187,4 km

22/02 – Tappa 3: Lagoa – Lagoa, 20,3 km (crono)

23/02 – Tappa 4: Albufeira – Tavira, 198,3 km

24/02 – Tappa 5: Faro – Malhão, 173,5 km

Percorso vario in terra portoghese. Si comincia con una prima frazione che al 99% si deciderà in volata: la prima maglia di leader sarà sulle spalle di un velocista. Poi si inizia a salire: arrivo in vetta a Foia, una salita conclusiva di 8 chilometri con pendenze medie vicine al 7% e punte oltre il 10%. Il giorno dopo una cronometro che sarà fondamentale in chiave classifica generale: 20 chilometri prettamente pianeggianti contro il tempo. Ancora una possibilità per le ruote veloci, per poi concludere con la frazione più dura, quella con arrivo a Malhão, strappo con punte oltre il 10% da percorrere due volte in un finale davvero molto mosso.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo