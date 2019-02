Volta ao Algarve 2019: Stefan Kung vince la cronometro, Tadej Pogacar rafforza la leadership in classifica

Lo svizzero Stefan Küng vince la cronometro della Volta ao Algarve. Il corridore della Groupama-FDJ, specialista delle prove contro il tempo, ha timbrato la migliore prestazione nei 20,3 km con partenza e arrivo a Lagoa, percorsi in 24’33” con una media vicina ai 50 km/h. Alle sue spalle si piazzano il danese Soren Kragh Andersen (Sunweb) a 2” e il belga Yves Lampaert (Deceuninck – Quick Step) a 5”.

In classifica generale Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) rafforza la propria leadership grazie al quinto posto a 17”. Il giovane talento sloveno ha fatto un’ottima prova oggi, riuscendo a guadagnare ben 28” sullo spagnolo Enric Mas (Deceuninck – Quick Step) e 36” sull’olandese Wout Poels (Team Sky). Pogačar guida ora la graduatoria con 31” di vantaggio su Mas, 36” su Andersen e 37” su Poels, un ottimo margine in vista della decisiva tappa di domenica. Il migliore italiano al traguardo è Fabio Aru (UAE-Team Emirates), che dopo la prestazione sottotono di ieri, riesce a limitare i danni in questa cronometro, chiudendo 19° a 1’02”.

Foto: Valerio Origo