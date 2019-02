Volta ao Algarve 2019: colpo di Zdenek Stybar nell’ultima tappa, generale a Tadej Pogacar

Grande spettacolo nell’ultima tappa della 45ma edizione della Volta ao Algarve. Sull’Alto do Malhão trionfa il ceco Zdenek Stybar, che con uno scatto secco sulla rampa finale batta il danese Soren Kragh Andersen, che aveva attacco insieme a lui ad oltre 20 km dal traguardo. In classifica generale arriva invece il successo dello sloveno Tadej Pogacar. Il giovanissimo talento della UAE-Team Emirates soffre nel finale, ma riesce a difendere la maglia di leader con una bella rimonta negli ultimi chilometri.

Tredici corridori animano la tappa, formando una fuga che prende il largo dopo 30 km. Gli attaccanti di giornata sono Andreas Schillinger (Bora-Hansgrohe), Jonas Koch (CCC Team), Tim Declerq (Deceuninck-Quick Step), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Jasper de Buyst, Frederkik Frison e Nikolas Maes (Lotto-Soudal), Maarten Wynants (Jumbo-Visma), Nils Politt e Mads Würtz Schimdt (Katusha-Alpecin), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Kenneth van Bilsen (Cofidis) e Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano). Sul primo passaggio sull’Alto do Malhão al comando restano solo Koch, Declerq e Küng.

Sulla penultima salita di giornata, l’Alto de Vermelhos, ai -23 km, scoppia la bagarre nel gruppo e se ne vanno in quattro: Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Soren Kragh Andersen (Team Sunweb), David de la Cruz (Sky) e Steven Cummings (Dimension Data). Questi vanno a riportarsi sulla testa della corsa e ai -8 km restano al comando in tre: Andersen, Stybar e Cummings. Quest’ultimo si stacca però subito all’imbocco della salita finale e dice così addio ai sogni di gloria. Da dietro si muovono anche gli altri big, con l’attacco di Enric Mas (Deceuninck – Quick Step), seguito da Wout Poels (Team Sky).

Nell’ultimo tratto Stybar sferra l’attacco decisivo e va a prendersi la vittoria in solitaria con 3” su Andersen, 9” su Poels, 12” su Mas e 17” su Cummings. In sesta posizione a 18” arriva invece Pogacar, che con una gestione perfetta delle energie, riesce a recuperare terreno da Andersen e prendersi così il successo in classifica generale con 14” sul danese.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: kovop58 / Shutterstock.com