Volta ao Algarve 2019: Dylan Groenewegen batte Arnaud Demare a Tavira, quinto Simone Consonni

Dylan Groenewegen vince la quarta tappa della Volta ao Algarve. L’olandese si impone per il secondo anno consecutivo sul traguardo di Tavira, battendo nettamente in volata il francese Arnaud Démare e il belga Jasper Philipsen. Frazione senza pericoli per lo sloveno Tadej Pogačar, che difende la maglia di leader.

La fuga di giornata parte dopo 10 km con cinque corridori: Luís Fernandes (Aviludo-Louletano), Nikolay Mihaylov (Efapel), Jesús Nanclares (Miranda-Mortágua), Fábio Costa (UD Oliveirense/InOutBuild) e Oscar Pelegri (Vito-Feirense). Il gruppo non è impensierito dai nomi presenti e concede quindi subito spazio, con un vantaggio che arriva a toccare i 6’30”. Negli ultimi 80 km le squadre dei velocisti iniziano il vero inseguimento e i fuggitivi vengono poi ripresi a 20 km dal traguardo.

La volata finale viene lanciata dagli uomini della Jumbo-Visma, con Mike Teunissen che pilota alla perfezione Dylan Groenewegen, che scatta al centro della strada e con uno sprint di pura potenza va a conquistare il secondo successo stagionale. Inutile il tentativo di rimonta sull’esterno di Arnaud Démare (Groupama – FDJ), che si deve accontentare ancora della seconda posizione. Si piazzano poi Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates), Pascal Ackermann (BORA – hansgrohe) e Simone Consonni (UAE-Team Emirates), che coglie un buon quinto posto.

In classifica generale resta quindi al comando Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) con 29” di vantaggio su Soren Kragh Andersen (Sunweb) e 30” su Wout Poels (Team Sky), in attesa dell’impegnativa tappa finale di domani, che potrebbe ribaltare la situazione.

Foto: Dominic Dudley / Shutterstock.com