Vuelta Andalucia 2019: ad Alcalá de los Gazules si impone ancora Tim Wellens, settimo Marco Canola

La 65^ edizione della Vuelta Andalucia si apre nel segno di Tim Wellens. Il 27enne belga si ripete sul traguardo di Alcalá de los Gazules, conquistando il successo in solitaria nella prima tappa e bissando così quello dello scorso anno. Il capitano della Lotto Soudal ha saputo fare ancora la differenza sul durissimo strappo finale in pavé, staccando gli avversari con un attacco secco a 200 metri dall’arrivo. Alle sue spalle a 5” si piazzano Jakob Fuglsang e Ion Izagirre (Astana), seguiti da Jack Haig (Mitchelton-Scott). Buon piazzamento anche per Marco Canola (Nippo Vini Fantini Faizanè), che chiude settimo a 9”.

Come di consueto gran parte della tappa è stata animata da una fuga, partita subito dopo il via con sette corridori: Michael Van Staeyen (Roompot-Charles), Álvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA), Corentin Ermenault (Vital Concept-B&B Hotels), Alessandro Pessot (Bardiani-CSF), Sergio Samitier (Euskadi-Murias), Jetse Bol (Burgos-BH) e Unai Cuadrado (Fundación Euskadi). Il loro vantaggio è rimasto tra i 2’ e i 3’ e sono stati poi ripresi ai -25 km. A 6 km dal traguardo ci hanno provato Dries Van Gestel (Sport Vlaanderen – Baloise) e Matteo Montaguti (Androni Giocattoli – Sidermec), ma il loro tentativo è stato annullato in un paio di chilometri dal gruppo, lanciato a tutta verso lo strappo finale concluso con l’esultanza di Wellens.

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – Ferrari